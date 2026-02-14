”Va fi alt selecționer?”. Mihai Stoichiță s-a întors în țară și a spus tot

Dani Coman, președintele formației FC Argeș, l-a trimis la vestiare de la flash-interviuri pe Adel Bettaieb, după finalul partidei cu Petrolul, scor 1-2.

Dani Coman l-a trimis pe Adel Bettaieb la vestiar

Coman a reacționat nervos, fiind contrariat de arbitrajul lui Radu Petrescu. Oficialul piteștenilor i-a spus direct lui Bettaieb să meargă la vestiar.

Dani Coman și-a argumentat decizia în direct prin teama ca fotbalistul piteștenilor să nu fie suspendat pentru un comentariu la adresa lui Petrescu.

„Ce să vă spună? Dă-i, bă, drumul la vestiar! Ce vreţi să îi întrebaţi, să îi suspende şi pe ei? Ce să le spunem jucătorilor, că şi-a bătut Radu Petrescu joc de ei?!”, a fost reacția lui Dani Coman, în direct la televiziunea Digi Sport.

Decizia controversată care a pornit scandalul

În minutul 85 al meciului, Claudiu Micovschi a executat o lovitură liberă, iar mingea a intrat în poartă. FC Argeș ar fi făcut 2-1 contra Petrolului, dacă Radu Petrescu nu ar fi fluierat înainte ca balonul să treacă linia porții.

Reluările nu au arătat nimic neregulamentar. Mai mult decât atât, în minutul 88, Andres Dumitrescu a marcat golul victoriei pentru Petrolul contra Argeșului (2-1).