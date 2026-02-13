La finalul jocului, Eugen Neagoe s-a arătat mulțumit de rezultat și de prestația echipei sale din repriza secundă.

Eugen Neagoe: ”Nici nu cred că a fost fault!”

Antrenorul Petrolului a comentat gafa din prima repriză a lui Dongmo și a reclamat că Petrolul ar fi trebuit să beneficieze de un penalty la faultul comis asupra lui Gicu Grozav.

”Am zis că va fi o partidă de luptă. Am făcut o primă repriză mai slabă, nici ei nu și-au creat ocazii de gol. A venit acea mare tâmpenie, nu ne învățăm minte deloc, m-am luat cu mâinile de cap. Am simțit pericolul, i-am strigat lui Dongmo să stea aproape de Pîrvu. A fost o greșeală mare. Cred că a fost singurul șut pe poartă al Argeșului în 90 de minute.

﻿Grozav s-a accidentat la acea fază, avea sânge pe picior, nu putea să se calce singur, asta am văzut eu, nu trebuie să îmi spună cineva ce s-a întâmplat. Cred că văd bine, am și ochelari. Cred că am făcut o repriză a doua foarte bună și cred că meritam cele trei puncte”, a spus Eugen Neagoe la flash-interviu.

În legătură cu faza reclamată de piteșteni, când Radu Petrescu a anulat un gol al lui Sierra pentru un fault inexistent, Neagoe a mărturisit că nu a văzut faza, însă antrenorul ploieștenilor este convins că centralul nu ar fi trebuit să acorde fault pentru FC Argeș.

”Nu am văzut nicio reluare, absolut nimic, nu știu ce a fost, nici nu cred că a fost fault, dar nu mai contează. Am văzut faza când s-a acordat, din punctul meu de vedere nu a fost niciun fault, dar mă rog, asta a dictat el. Am auzit că jucătorii noștri s-au oprit înainte ca jucătorul de la Argeș să lovească mingea cu capul. S-a oprit și portarul. Mi-au spus că jucătorii s-au oprit înainte ca jucătorul de la Argeș să atingă mingea cu capul.

Dacă vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în teren, am făcut o repriză a doua foarte bună. Ei au avut trei cornere tot jocul și un singur șut pe poartă, și acela cadou făcut de noi, asta e realitatea. Va fi foarte dificil pentru toate echipele cred că trebuia să avem mai multe puncte după jocurile făcute. Cred că am pierdut puncte pe greșelile noastre. Le-am spus băieților și la pauză, eram chiar supărat că facem cadouri adversarilor. Le-am dat mingea să o bage în poartă. În seara asta, am avut putere, tărie, caracter, suntem și bine pregătiți din punct de vedere fizic, i-am dominat total 45 de minute pe cei de la FC Argeș, o echipă bună, disciplinată, bine pregătită. Bravo lor, felicitări, dar în această seară am meritat cele trei puncte”, a mai spus Eugen Neagoe.