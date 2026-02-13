Superliga noastră excelează la un singur capitol: scandaluri. Iar cu cât se apropie finalul sezonului regulat și crește miza, mai ales pentru intrarea în play-off, „fotbalul vorbit“ se evidențiază mai mult decât cel jucat pe teren.

Vineri, Petrolul – FC Argeș (2-1) a dat naștere la o fază de Dosarele X! În minutul 86, la scorul de 1-1, Micovschi (FC Argeș) a bătut o lovitură liberă, iar mingea a fost trimisă în plasă, cu capul, de Sierra. Degeaba însă! După ce Micovschi a lovit mingea, cât ea a plutit în aer, centralul Radu Petrescu a fluierat. Ceva! Nimeni nu știe ce, dar cert e că, în secundele în care mingea era în aer, arbitrul a fluierat. Motiv pentru care golul a fost anulat! De aici, criza de nervi a lui Dani Coman, după cum Sport.ro a arătat aici.