GALERIE FOTO Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante

Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante Superliga
La Ploiești, primul meci din etapa cu numărul 27 a furnizat un moment uluitor care, la final, a dat naștere la un scandal monstru.

Superliga noastră excelează la un singur capitol: scandaluri. Iar cu cât se apropie finalul sezonului regulat și crește miza, mai ales pentru intrarea în play-off, „fotbalul vorbit“ se evidențiază mai mult decât cel jucat pe teren.

Vineri, Petrolul – FC Argeș (2-1) a dat naștere la o fază de Dosarele X! În minutul 86, la scorul de 1-1, Micovschi (FC Argeș) a bătut o lovitură liberă, iar mingea a fost trimisă în plasă, cu capul, de Sierra. Degeaba însă! După ce Micovschi a lovit mingea, cât ea a plutit în aer, centralul Radu Petrescu a fluierat. Ceva! Nimeni nu știe ce, dar cert e că, în secundele în care mingea era în aer, arbitrul a fluierat. Motiv pentru care golul a fost anulat! De aici, criza de nervi a lui Dani Coman, după cum Sport.ro a arătat aici.

Singura posibilă explicație pentru această decizie șocantă? Lui Radu Petrescu i s-ar fi transmis, în cască, de la camera VAR că faultul pe care l-a acordat nu se impunea. Și, auzind acest lucru, centralul ar fi luat decizia, pe ultima sută de metri, de a opri executarea loviturii libere.

Din păcate pentru Radu Petrescu, dacă lucrurile au stat, într-adevăr, așa, el mai mult și-a complicat viața, iar acum riscă o suspendare-record!

