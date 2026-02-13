Petrolul - FC Argeș, duel contând pentru etapa a 26-a din Superliga României, va fi transmis astăzi, în format LIVE TEXT, de către site-ul Sport.ro.

FC Argeș se află pe locul 4 în campionat, cu 43 de puncte, în timp ce Petrolul ocupă poziția a 12-a, cu doar 25 de puncte. În tur, „lupii galbeni” s-au impus cu 1-0.

Eugen Neagoe despre Petrolul - FC Argeș: „Va fi o luptă până la urmă”

Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a analizat-o pe FC Argeș la conferința de presă premergătoare duelului dintre cele două echipe.

„Terenul arată bine acum. Nu am intrat pe teren ca să nu îl stricăm. Dar ne-ar fi convenit și nouă să fie terenul bun pentru că jucăm acasă, iar FC Argeș este o echipă de forță, care s-a bazat pe jocul de forță, pe jocul de tranziții, ei recuperează mingea și joacă direct către poarta adversă. Va fi o luptă până la urmă, chiar dacă va fi terenul greu. Asta e situația, trebuie să ne acomodăm, să ne luptăm pentru fiecare minge și la final să ieșim învingători.

Întâlnim un adversar greu, un adversar incomod, care este pe loc de play-off și care își dorește să ajungă acolo. Au avut un parcurs foarte bun. Probabil nimeni nu se aștepta ca o nou promovată să fie pe loc de play-off în acest moment.

Cunoaștem foarte bine echipa lor. Probabil cum o cunosc și ei pe a noastră. Sper să fim mai inspirați în tot ceea ce facem, disciplinați așa cum am fost la toate partidele, cu atitudine foarte bună și sperăm să fim susținuți și de suporteri să vină în număr cât mai mare, pentru că avem mare nevoie de ajutorul lor și am spus întotdeauna suporterii sunt importanți atunci când sunt în număr mare, când sunt în spatele nostru și încurajează echipa avem o viteză în plus pot să spun și suntem mai determinați în tot ceea facem.

Ne interesează să acumulăm încă trei puncte, să ieșim din această zonă cât mai rapid pentru că știm foarte bine că se înjumătățesc punctele și deci vrem să acumulăm cât mai multe pentru ca la înjumătățire să nu fim acolo în zona fierbinte a clasamentului”, a subliniat Eugen Neagoe, citat de Agerpres.

Bogdan Andone: „Va fi un meci extrem de important și dificil”

La rândul său, Bogdan Andone, tehnicianul oaspeților, a menționat că se așteaptă la o confruntare dificilă.

„E important că, după cele două înfrângeri consecutive, băieții au demonstrat încă o dată în plus că au tărie de caracter, că au valoare, că formează o echipă foarte puternică. Au reacționat foarte bine, într-un mod pozitiv, cu victorie cu Sibiu, iar apoi victorie în Cupă, pe un teren foarte greu. Au demonstrat și la acel meci că sunt o echipă serioasă și că tratează orice joc la victorie.

Va fi un meci extrem de important și dificil. Întâlnim o echipă bine organizată defensiv, cu experiență, care arată foarte bine, mai ales pe teren propriu.

Este o echipă imprevizibilă și ca sistem de joc. Alternează 5-4-1 cu 4-3-3 sau 4-2-3-1, în funcție de adversar. Are o organizare defensivă bună și este foarte periculoasă la faze fixe. Nu întâmplător au încurcat Rapid sau Dinamo și au făcut un meci foarte bun acasă cu Slobozia.

Trebuie să fim concentrați pe ceea ce avem noi de făcut, să încercăm să punem probleme, să marcăm goluri și să scoatem un rezultat pozitiv”, a transmis Andone, conform arges-sport.ro.