Dani Coman e sigur de un lucru înainte de FCSB - FC Argeș. Ce a spus despre fosta campioană

În acest context, Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, s-a arătat sigur de faptul că FCSB nu îi va subestima echipa în confruntarea directă de mâine.

Mai mult decât atât, FCSB a ratat prezența în play-off chiar în favoarea celor de la FC Argeș. Echipa patronată de Gigi Becali a avut 46 de puncte, iar piteștenii au strâns 50 de puncte la finalul sezonului regular. Prin urmare, rezultatele din meciurile directe s-au dovedit a fi decisive pentru „vulturii alb-violeți”.

FCSB a fost învinsă de două ori de FC Argeș în sezonul trecut al Superligii, deși a avut statut de campioană en-titre și a înfruntat o nou-promovată. Roș-albaștrii au pierdut în tur, pe teren propriu, 0-2 , și în retur, 0-1.

„Un început de campionat greu pentru noi, mai ales că jucăm în deplasare, pe terenul FCSB-ului. Sunt convins că, după cele două victorii din sezonul trecut, FCSB nu o să ne mai considere o echipă nou-promovată. Ne consideră o echipă bună. Un meci greu, dar deschis oricărui rezultat. Se poate întâmpla orice.

Este adevărat că nici noi nu am făcut transferuri, dar nici ei. Încă nu există ritm, relații de joc. Eu cred că orice echipă își face strategia ca forma sportivă să fie după patru, cinci etape. Așa se întâmplă și la noi. Anul trecut, am pierdut primele două meciuri, atât în tur, cât și în retur.

Coman: „Mergem înainte cu încredere”

Nu va fi un capăt de țară dacă pierdem la FCSB, mergem înainte cu încredere. Sunt convins că vor veni și rezultatele. Se vor face transferuri, dar trebuie să înțelegem că jucătorii care ne interesează pe noi au devenit liberi pe 30 iunie. Deci, abia au apărut pe piață”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.

FCSB - FC Argeș, duel contând pentru prima etapă din Superliga României, va avea loc mâine, de la ora 21:30.