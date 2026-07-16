Miercuri seară, de la 22:00 ora României, Anglia și Argentina s-au întâlnit în a doua semifinală de la Campionatul Mondial din 2026. În finală se calificase deja Spania, după ce ibericii au trecut de Franța în prima semifinală.

În Atlanta, Anthony Gordon a deschis scorul în minutul 55, apoi Thomas Tuchel a parcat autobuzul, iar englezii au scăpat meciul de sub control. Argentina a marcat de două ori în finalul partidei (Enzo Fernandez, 85' și Lautaro Martinez (90+2') și o va întâlni pe Spania în finală.

Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina

Jude Bellingham, unul dintre jucătorii exponențiali din lotul lui Thomas Tuchel de la acest Mondial, a fost integralist în Atlanta. Site-ul de specialitate FlashScore l-a notat cu 5.9 pe jucătorul lui Real Madrid, asta după ce în ultimele două meciuri a ieșit MVP.

După jocul din Atlanta, Bellingham i-a asigurat pe fani: ”Ne vom întoarce! Mă voi întoarce!”, sunt cuvintele mijlocașului, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.

Bellingham a înscris șase goluri la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. A marcat cu Croația, Panama și câte o ”dublă” cu Mexic și Norvegia, în faza eliminatorie de la CM 2026.

Lotul Angliei la CM 2026

PORTARI: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

FUNDAȘI: Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Trevoh Chalobah (Chelsea), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

MIJLOCAȘI: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

ATACANȚI: Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcus Rashford (FC Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Ollie Watkins (Aston Villa), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli)