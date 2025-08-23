Campioana României revine pe Arena Națională pentru duelul cu FC Argeș, într-un meci care promite spectacol. Partida este programată în etapa a 7-a din Superligă și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.

FCSB caută prima victorie pe teren propriu

Formația lui Elias Charalambous traversează un început dificil de sezon. FCSB ocupă locul 12 în clasamentul general, cu o singură victorie în șase etape. În cele trei meciuri jucate pe teren propriu, roș-albaștrii nu au obținut nicio victorie: două înfrângeri și o remiză, cu doar două goluri marcate.

Ultimul meci al FCSB s-a disputat în Giulești, contra Rapidului, și s-a încheiat la egalitate, 2-2. Florin Tănase este golgheterul echipei, cu patru reușite în acest sezon, fiind al treilea în clasamentul marcatorilor din Superligă.

FC Argeș, echipa imprevizibilă a sezonului

Piteștenii se află pe locul 9, cu trei victorii și trei înfrângeri. În ultima etapă, au învins Oțelul Galați cu 2-0, demonstrând că pot fi o echipă periculoasă. În deplasare, însă, bilanțul este oscilant: un succes și două eșecuri.

Istoria recentă a confruntărilor directe este clar în favoarea FCSB-ului. În ultimele cinci meciuri directe, roș-albaștrii au câștigat de patru ori, în timp ce FC Argeș s-a impus o singură dată. Ultimul duel a avut loc în februarie 2023 și s-a încheiat 2-1 pentru FCSB, la Pitești.

Este demn de menționat faptul că FCSB este neînvinsă în ultimele 10 partide de campionat disputate acasă cu FC Argeș. De asemenea, FC Argeș a marcat în ultimele 3 deplasări din Superligă.

