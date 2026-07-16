FCSB plătește și acum pentru cea mai neinspirată decizie a patronului Gigi Becali din ultimii mulți ani: gonirea lui Andrea Compagno de la echipă!

Adus la FCSB, în august 2022, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, vârful italian a fost îndepărtat de la lot, în februarie 2024, în urma unui transfer păgubos pentru club. Din toate punctele de vedere! Pentru că lui Gigi Becali i s-a pus pata pe Compagno, FCSB l-a dat în China, la Tianjin Jinmen Tiger, pentru doar 120,000 de euro! Asta deși Andrea își făcea treabă la FCSB, dovadă și cifrele sale: 20 de goluri în 55 de partide.

După ce l-a forțat pe Compagno să plece, Gigi Becali caută și astăzi un golgheter adevărat, care să-l dubleze pe Daniel Bîrligea. În schimb, pentru fostul atacant al roș-albaștrilor, plecarea de la FCSB s-a dovedit a fi un pas înainte.

Compagno, bucurie stricată după un triumf spectaculos

La prima sa formație, după ce a părăsit România, Compagno a avut un bilanț excelent: 19 goluri și 1 pasă de gol în China pentru Tianjin Jinmen Tiger. Prestațiile sale de aici i-au adus un transfer și mai bun. Pentru că, în februarie 2025, italianul a semnat cu Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud). În K-League, al doilea cel mai puternic campionat din Asia după cel japonez, Compagno a devenit un star!

În primul său sezon, la Jeonbuk, vârful italian a făcut furori: 18 goluri în 33 de partide. Și a contribuit la eventul realizat de formația sa, în sezonul trecut. Din păcate, pe 18 octombrie 2025, în meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), care a adus titlul pentru gazde, Compagno s-a „rupt“. După deschiderea scorului, în minutul 2, Compagno a aterizat urât după un corner și a urlat de durere, fiind schimbat, în minutul 35. Italianul abia s-a bucurat după fluierul final, când echipa sa a sărbătorit cucerirea titlului în K-League. Pentru că a simțit că urmează vești proaste pentru el.

Și Compagno n-a scăpat de ce i-a fost frică! Verdictul medicilor: ruptură de ligamente încrucișate. De atunci, Andrea a ratat 25 de meciuri ale celor de la Jeonbuk, fiind scos din lot pentru meciurile din campionat din perioada martie – mai, când a pornit noua ediție din K-League.

Compagno își anunță revenirea: „Sunt apt după cea mai gravă accidentare din carieră“

Coreea de Sud a părăsit Cupa Mondială după terminarea fazei grupelor și, drept urmare, partidele din campionatul intern s-au reluat de la începutul lunii iulie. Deocamdată, Compagno n-a revenit pe teren pentru Jenobuk. Dar italianul tocmai le-a dat fanilor o veste excelentă: urmează să joace, din nou, cel mai probabil din luna august.

„Condiția mea fizică e foarte bună acum. La ora actuală, sper să nu fiu lovit de vreo recidivă. Muncesc din greu la antrenamente, fac fizioterapie, pentru a mă asigura că genunchiul afectat nu va mai avea probleme. Vreau să joc pentru Jeonbuk, cât mai repede. Aștept decizia staffului tehnic. Dar sunt apt de joc acum“, a povestit Andrea Compagno.

Italianul a rememorat calvarul trăit, în ultimele nouă luni, după ce s-a „rupt“.

„A fost cumplit! Cea mai gravă accidentare din cariera mea de până acum. Am stat numai în clinica de reabilitare, în ultimele luni. De puțin timp, m-am alăturat echipei pentru antrenamentele cu restul lotului. Între timp, s-a schimbat și antrenorul (n.r. – a plecat uruguyanul Gustavo Poyet) și, pentru prima dată, voi lucra cu un antrenor sud-coreean. Partea bună e că ne-am păstrat jucătorii de bază cu care am cucerit titlul, în sezonul trecut. Iar în clasament stăm bine, diferența de puncte față de lider nu e foarte mare. Tocmai de aceea, putem spera la titlu până în ultima etapă“, a spus Compagno.

În acest moment, după 17 etape din K-League, Jeonbuk, campioana en-titre, e pe 2, la șapte puncte de liderul Seoul.

Revenind la Compagno, acesta mai are un motiv important pentru care trage tare, ca să joace în partea a doua a campionatului.

„Contractul meu cu Jeonbuk expiră la capătul acestui sezon. Dar, în primul rând, îmi doresc să revin pe teren fără să mă mai accidentez. Mai sunt multe meciuri rămase din actuala campanie. Prioritatea mea e să termin acest sezon fără probleme de sănătate. De asemenea, vreau să răsplătesc încrederea celor de la Jeonbuk, marcând multe goluri după ce voi reveni pe teren“, a încheiat atacantul italian.