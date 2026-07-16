20.043 de spectatori sunt prezenți pe Cluj Arena pentru a viziona partida „U” Cluj - Dinamo Kiev, manșa secundă a turului I preliminar din Europa League.
Peste 20.000 de fani la „U” Cluj - Dinamo Kiev
Cluj Arena are o capacitate de 30.335 de locuri. Prin urmare, stadionul a fost ocupat de suporteri în proporție de 66,07%.
Cele mai importante momente ale duelului dintre „șepcile roșii” și cea mai titrată echipă din Ucraina sunt redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro acum.
Echipele de start
- „U” Cluj (4-2-3-1): Neofytos - Stanojev, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Pinho, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou
- Rezerve: Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, D. Nistor, Adams, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, G. Simion
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Dinamo Kiev (4-3-3): Nescheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko
- Rezerve: Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Yarmolenko, Koroboc, Rubchynskyi, Ogundana, Lonwijk, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare
- Antrenor: Igor Kostiuk