Imagini incredibile în Europa League: fanii au fugit pe teren de teama ultrașilor adverși

20.043 de spectatori sunt prezenți pe Cluj Arena pentru a viziona partida „U” Cluj - Dinamo Kiev, manșa secundă a turului I preliminar din Europa League.

Peste 20.000 de fani la „U” Cluj - Dinamo Kiev

Cluj Arena are o capacitate de 30.335 de locuri. Prin urmare, stadionul a fost ocupat de suporteri în proporție de 66,07%.

Cele mai importante momente ale duelului dintre „șepcile roșii” și cea mai titrată echipă din Ucraina sunt redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro acum.

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