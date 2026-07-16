Principalii marcatori ai partidei au fost Dascălu 8 goluri, Şerban 6, Iluca 6, pentru România, respectiv Oliveira 9, Da Costa 7, pentru Portugalia.
În celelalte partide pentru locurile 9-16 disputate joi s-au înregistrat rezultatele: Islanda - Norvegia 27-31, Insulele Feroe - Israel 33-31 şi Croaţia - Austria 25-30.
Astfel, pentru locurile 9-12 vor juca învingătoarele Norvegia, Insulele Feroe, Austria şi Portugalia, iar pentru 13-16 învinsele Islanda, Israel, Croaţia şi România.
România s-a calificat în grupele principale cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie în grupa preliminară E: 34-36 cu Bosnia Herţegovina, 26-44 cu Suedia şi 39-31 cu Israel. În grupele principale a înregistrat două eşecuri: 32-53 cu Slovenia şi 28-41 cu Ungaria.
Tot joi sunt programate şi meciurile din sferturile CE U20, între Suedia - Franţa, Elveţia - Danemarca, Spania - Slovenia şi Germania - Ungaria.
Semifinalele vor avea loc vineri şi finalele pentru medalii duminică, iar în paralel se joacă şi meciurile de clasament final.
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