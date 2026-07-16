LIVE TEXT U Cluj - Dinamo Kiev, de la 20:30, în Europa League

U Cluj - Dinamo Kiev, de la 20:30, în Europa League Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj - Dinamo Kiev, din a doua manșă a turului întâi preliminar al Europa League, se va disputa azi de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

TAGS:
U Cluj - Dinamo KievEuropa LeagueCristiano BergodiU ClujLIVE
Din articol

U Cluj - Dinamo Kiev

Partida Universitatea Cluj - Dinamo Kiev, din a doua manșă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal, se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.În tur Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev, 0-0, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia).

Echipe probabile

U Cluj

Neofytos - Mikanovic, Cristea, Coubis, Chipciu - Codrea, Drammeh, Macalou, Bic, Mendy, Alibec

Dinamo Kiev

Neshcheret - Kedziora, Bilovar, Mikhavko, Dubinchak - Buyalskyy, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Radushko.

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie să abordeze cea de-a doua manșă din turul întâi preliminar al Europa League, cu Dinamo Kiev, cu aceeași determinare ca în prima partidă, terminată cu scorul de 0-0, pentru a avea șanse la calificare.

'Nu pot spune aici cum voi aborda meciul cu Dinamo Kiev, dar pot spune că va fi un meci dificil. Trebuie abordat cu aceeași mentalitate, cu aceeași dăruire, dorință și ambiție de a fi la fel de buni ca ei. Ei au un lot numeros și valoros, dar în prima manșă noi am făcut un meci bun și cred că jucătorii sunt concentrați pentru acest meci. Noi am reușit în tur, cu un bloc compact de jucători, să nu luăm gol. Și statisticile au arătat că noi am fost foarte buni pe ultimul bloc defensiv.

Am reușit să îi contracarăm. Vom vedea ce meci vom reuși să facem, totul depinde de forța adversarului, dacă vrei să joci mai sus sau mai jos. Totul depinde de forța adversarului dar asta nu înseamnă că noi renunțăm imediat', a declarat Bergodi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum au acționat suspecții care au produs frauda de proporții în sistemul de pensii publice
Cum au acționat suspecții care au produs frauda de proporții în sistemul de pensii publice
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce a spus Igor Kostyuk despre Vladislav Blănuță înainte de returul cu U Cluj: ”Nu ne-am putut baza pe el!”
Ce a spus Igor Kostyuk despre Vladislav Blănuță înainte de returul cu U Cluj: ”Nu ne-am putut baza pe el!”
Cum s-au descurcat stranierii români în Europa League: doi dintre ei au fost adversari!
Cum s-au descurcat stranierii români în Europa League: doi dintre ei au fost adversari!
Universitatea Craiova - „U” Cluj 1-1 (5-3 d.l.d.). Oltenii au câștigat Supercupa României
Universitatea Craiova - „U” Cluj 1-1 (5-3 d.l.d.). Oltenii au câștigat Supercupa României
Cristiano Bergodi visează la un trofeu cu U Cluj, după dezamăgirea din finalul sezonului: ”Nu suntem victime sigure!”
Cristiano Bergodi visează la un trofeu cu U Cluj, după dezamăgirea din finalul sezonului: ”Nu suntem victime sigure!”
Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!”
Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!”
ULTIMELE STIRI
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
OUT! Cinci fotbaliști au plecat din SuperLiga și au semnat cu aceeași echipă
OUT! Cinci fotbaliști au plecat din SuperLiga și au semnat cu aceeași echipă
Malaga s-a întors în La Liga, dar patronul qatarez e dat în urmărire internațională prin Interpol!
Malaga s-a întors în La Liga, dar patronul qatarez e dat în urmărire internațională prin Interpol!
Stop joc! Postul pe care Gigi Becali nu mai vrea să transfere la FCSB: „Nu mă mai interesează”
Stop joc! Postul pe care Gigi Becali nu mai vrea să transfere la FCSB: „Nu mă mai interesează”
Supercomputerul a ales! Cine este favorita la câștigarea Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina
Supercomputerul a ales! Cine este favorita la câștigarea Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”

Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”



Recomandarile redactiei
OUT! Cinci fotbaliști au plecat din SuperLiga și au semnat cu aceeași echipă
OUT! Cinci fotbaliști au plecat din SuperLiga și au semnat cu aceeași echipă
Malaga s-a întors în La Liga, dar patronul qatarez e dat în urmărire internațională prin Interpol!
Malaga s-a întors în La Liga, dar patronul qatarez e dat în urmărire internațională prin Interpol!
Stop joc! Postul pe care Gigi Becali nu mai vrea să transfere la FCSB: „Nu mă mai interesează”
Stop joc! Postul pe care Gigi Becali nu mai vrea să transfere la FCSB: „Nu mă mai interesează”
Supercomputerul a ales! Cine este favorita la câștigarea Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina
Supercomputerul a ales! Cine este favorita la câștigarea Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina
Larisa Iordache, maseurul orb și taloneta. "De ce mă pune să merg, nu înțeleg, ce fac aici?" Andru Nenciu scrie despre un episod esențial din cariera fostei gimnaste
Larisa Iordache, maseurul orb și taloneta. "De ce mă pune să merg, nu înțeleg, ce fac aici?" Andru Nenciu scrie despre un episod esențial din cariera fostei gimnaste
Alte subiecte de interes
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!