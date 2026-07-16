Partida Universitatea Cluj - Dinamo Kiev, din a doua manșă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal, se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.În tur Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev, 0-0, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia).

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie să abordeze cea de-a doua manșă din turul întâi preliminar al Europa League, cu Dinamo Kiev, cu aceeași determinare ca în prima partidă, terminată cu scorul de 0-0, pentru a avea șanse la calificare.

'Nu pot spune aici cum voi aborda meciul cu Dinamo Kiev, dar pot spune că va fi un meci dificil. Trebuie abordat cu aceeași mentalitate, cu aceeași dăruire, dorință și ambiție de a fi la fel de buni ca ei. Ei au un lot numeros și valoros, dar în prima manșă noi am făcut un meci bun și cred că jucătorii sunt concentrați pentru acest meci. Noi am reușit în tur, cu un bloc compact de jucători, să nu luăm gol. Și statisticile au arătat că noi am fost foarte buni pe ultimul bloc defensiv.

Am reușit să îi contracarăm. Vom vedea ce meci vom reuși să facem, totul depinde de forța adversarului, dacă vrei să joci mai sus sau mai jos. Totul depinde de forța adversarului dar asta nu înseamnă că noi renunțăm imediat', a declarat Bergodi.