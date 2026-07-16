VIDEO EXCLUSIV Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: &quot;E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Ianis Hagi (27 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu formația turcă Alanyaspor, care l-a semnat vara trecută.

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Iosif RotariuIanis HagiAlanyasporGica Hagi
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Invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro, Iosif Rotariu (63 de ani) se declară un mare admirator al lui Ianis Hagi. Fostul mare internațional crede că fiul "Regelui" este "unic în lume" în ceea ce privește controlul mingii cu ambele picioare, o calitate care îl ajută pe mijlocaș să fie impredictibil în fața fundașilor adverși.

Iosif Rotariu: "Ianis Hagi e unic. La control de balon cu ambele picioare este numărul 1 în lume"

Rotariu, participant cu România la Cupa Mondială din 1990, este de părere că Ianis îl întrece la acest capitol inclusiv pe tatăl său, Gică Hagi.

"Ianis este un jucător... nu știu dacă există vreun jucător în lume care să lovească atât de bine mingea cu ambele picioare. Nu numai să lovească - că și Dembele lovește cu ambele picioare - dar Ianis driblează cu ambele picioare, ceea ce e foarte greu. Eu am fost jucător de picior stâng și driblam pe stângul, dar pe dreptul niciodată. 

Gică Hagi, dacă și-o făcea pe dreptul, își dădea pasă, dar nu controla mingea atât de aproape de picior pe cât o controlează Ianis. Ianis e unic. La control de balon cu ambele picioare este numărul 1 în lume. Aici este surpriza cu care vine el. La Ianis, când are mingea pe piciorul drept, te aștepți să-l blochezi că dă cu dreptul, dar o întoarce pe stângul și dă cu stângul sau driblează pe stângul", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Iosif Rotariu: "Ianis va ajunge la o echipă mare, nu îmi fac probleme"

Câștigător al Cupei și Supercupei din Turcia cu Galatasaray, Rotariu este de părere că Ianis Hagi se va transfera curând la o echipă mult mai importantă din Europa.

"A venit și el după o accidentare, îi trebuie continuitate la echipa de club și încredere la echipa națională, o încredere pe care acum o are. Eu cred că este un jucător cheie pentru echipa națională, un jucător fundamental și cred că în scurt timp va arăta că este un jucător care poate duce naționala la un nivel mai ridicat.

Ianis va ajunge la o echipă mare, nu îmi fac probleme. E încă tânăr. Va ajunge la o echipă mare! El a jucat deja la Rangers, un club mare al Europei. Și nu un an, ci mai mulți. Și a fost decisiv! Are experiența asta la un club mare din Europa și cu siguranță că Alanyaspor este doar o etapă intermediară și va ajunge la o echipă mai mare din Europa", a mai spus Rotariu.

  • 30 de meciuri a strâns Ianis Hagi la Alanyaspor în sezonul trecut. A marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive în toate competițiile
  • 28 de ani va împlini Ianis în octombrie
  • 1,8 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Ianis, potrivit Transfermarkt
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Iosif Rotariu, verdict și despre Hagi selecționerul: "Va duce naționala la un alt nivel"

Cvadruplul campion al României cu Steaua a vorbit la Poveștile Sport.ro și despre Gică Hagi, noul selecționer al României, care pregătește meciurile din Nations League. Tricolorii vor juca în toamnă într-o grupă din care mai fac parte Suedia, Bosnia și Polonia.

"Așteptările sunt mai mari decât au fost până acum pentru că Gică e un tip ambițios. Adică își propune tot timpul să câștige și nu acceptă înfrângerea. La cele două meciuri amicale parcă am văzut o determinare ceva mai mare, o atitudine mai bună, o implicare mai mare a jucătorilor. 

Cumva, jucătorii au avut mult mai multe realizări. Au făcut faza ofensivă foarte bine și un presing foarte avansat, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Sper ca cei mai mulți să joace la echipele de club, să aibă continuitate în jocuri și cu siguranță vom vedea o altă națională. Eu îl știu pe Gică foarte bine, nu cedează niciodată și realizează ceea ce își propune. Nu știu cât de repede va realiza acum, dar eu cred că Gică va duce naționala la un alt nivel", a mai spus Rotariu.

VIDEO Iosif Rotariu, la Poveștile Sport.ro (emisiunea completă)

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