Invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro, Iosif Rotariu (63 de ani) se declară un mare admirator al lui Ianis Hagi. Fostul mare internațional crede că fiul "Regelui" este "unic în lume" în ceea ce privește controlul mingii cu ambele picioare, o calitate care îl ajută pe mijlocaș să fie impredictibil în fața fundașilor adverși.

Iosif Rotariu: "Ianis Hagi e unic. La control de balon cu ambele picioare este numărul 1 în lume"

Rotariu, participant cu România la Cupa Mondială din 1990, este de părere că Ianis îl întrece la acest capitol inclusiv pe tatăl său, Gică Hagi.

"Ianis este un jucător... nu știu dacă există vreun jucător în lume care să lovească atât de bine mingea cu ambele picioare. Nu numai să lovească - că și Dembele lovește cu ambele picioare - dar Ianis driblează cu ambele picioare, ceea ce e foarte greu. Eu am fost jucător de picior stâng și driblam pe stângul, dar pe dreptul niciodată.

Gică Hagi, dacă și-o făcea pe dreptul, își dădea pasă, dar nu controla mingea atât de aproape de picior pe cât o controlează Ianis. Ianis e unic. La control de balon cu ambele picioare este numărul 1 în lume. Aici este surpriza cu care vine el. La Ianis, când are mingea pe piciorul drept, te aștepți să-l blochezi că dă cu dreptul, dar o întoarce pe stângul și dă cu stângul sau driblează pe stângul", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.