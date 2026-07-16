Eddy Gnahore a dezvăluit culisele transferului său la FCSB. Cine și cum l-a convins să o trădeze pe Dinamo

Eddy Gnahore a dezvăluit culisele transferului său la FCSB. Cine și cum l-a convins să o trădeze pe Dinamo Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cine a fost omul-cheie pentru aducerea lui Eddy Gnahore la FCSB. 

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Mijlocașul defensiv Eddy Gnahore (32 de ani) a dezvăluit ce l-a determinat să semneze cu FCSB după ce contractul său cu Dinamo s-a încheiat, deși inițial își dorea să prindă un transfer în afara României.

Eddy Gnahore, convins de MM Stoica să vină la FCSB 

Gnahore a transmis că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost cel care l-a convins să se alăture în tabăra fostei campioane a României prin felul în care i-a prezentat proiectul clubului.

Eddy Gnahore a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo

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Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
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„Contractul mi s-a terminat cu Dinamo și am vorbit cu oamenii de aici. Am văzut cât de profesioniști sunt și am decis să vin aici. MM Stoica m-a sunat și modul în care mi-a prezentat proiectul, ce mi-a propus, m-a făcut să vin aici, să mă răzgândesc”, a dezvăluit Eddy Gnahore, la conferința de presă premergătoare meciului FCSB - FC Argeș de vineri, 17 iulie, de la 17:30. 

Gnahore: „Vreau să mă integrez în echipă foarte repede”

„Mă focusez pe ce trebuie să fac aici și în teren. Nu pot să prezic viitorul, dar vreau să câștigăm următorul meci. Sunt un fotbalist căruia îi place presiunea. Voi da totul pe teren, sută la sută. Singurul lucru pe care îl voi face este să nu trișez pe teren. Francezii au calități bune. Vreau să mă integrez în echipă foarte repede”, a adăugat Gnahore. 

Gnahore a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.

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