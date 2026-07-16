Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB

Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Octavian Popescu (23 de ani) se află la startul unui sezon în care așteptările sunt din nou foarte înalte în privința sa, iar conducerea celor de la FCSB nu pare să mai aibă foarte multă răbdare.

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Din articol

Octavian Popescu, noul număr 7 de la FCSB

Poate din dorința de a-l responsabiliza și mai mult, FCSB i-a oferit un tricou cu greutate, cel cu numărul 7, lui Octavian Popescu pentru noul sezon. Vara trecută, fotbalistul de bandă renunța la numărul 10 și revenea la 37, cel pe care l-a avut la startul carierei.

Tricoul cu numărul 7 era vacant la FCSB după plecarea lui Denis Alibec. Actualul atacant al Farului l-a preluat vara trecută, când a revenit la echipă, însă după doar șase luni în care nu a avut realizări notabile a părăsit formația roș-albastră.

În meciurile de pregătire din această vară, Octavian Popescu a evoluat cu vechiul număr, 37, astfel că cel mai probabil este vorba de o decizie recentă.

În ultimele sezoane, tricoul cu numărul 7 a fost purtat de doi jucători foarte importanți din istoria recentă a lui FCSB, Florinel Coman și Florin Tănase.

  • 37, 9 și 10 sunt numerele pe care le-a avut cel mai des Octavian Popescu la FCSB
  • 226 de meciuri, 27 de goluri și 26 de pase decisive a strâns Octavian Popescu de la sosirea la prima echipă, în 2020, și până în prezent

Numerele de la FCSB pentru sezonul 2026/2027, potrivit LPF

  • 1 - Rareș Andrei
  • 2 - Valentin Crețu
  • 3 - Andre Duarte
  • 4 - Ricardo Pădurariu
  • 5 - Joyskim Dawa
  • 6 - Andrei Dăncuș
  • 7 - Octavian Popescu
  • 8 - Eddy Gnahore
  • 9 - Daniel Bîrligea 
  • 10 - Florin Tănase
  • 11 - David Miculescu
  • 13 - Matei Popa
  • 15 - Ofri Arad
  • 16 - Mihai Lixandru
  • 17 - Mihai Popescu
  • 18 - Joao Paulo
  • 19 - David Avram
  • 20 - Dennis Politic
  • 22 - Mihai Toma
  • 30 - Siyabonga Ngezana
  • 31 - Juri Cisotti
  • 32 - Ștefan Târnovanu
  • 33 - Risto Radunovic
  • 34 - Mihai Udrea
  • 90 - Alexandru Stoian
  • 97 - Ronny Labonne
  • 98 - David Popa

Marius Baciu: "Cred că Tavi Popescu s-a așezat cu picioarele pe pământ"

FCSB va debuta în noul sezon din Superliga cu un meci în Ghencea contra lui FC Argeș, vineri, de la 21:30. Înaintea jocului, Marius Baciu a avut un discurs laudativ la adresa modului în care s-a pregătit Octavian Popescu.

"Tavi e un jucător foarte important pentru noi. Din prima zi de când lucrez cu el nu am ce să-i reproșez. El s-a ridicat la un nivel extraordinar de pregătire și concentrare.

Cred că și el e conștient că a avut o perioadă în care a trecut timpul pe lângă el. Cred că s-a așezat cu picioarele pe pământ. Nu am așteptări mai mari de la el decât de la alt jucător al nostru", a spus Marius Baciu.

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Gigi Becali: "MM se ocupă personal de Tavi Popescu. E monitorizat, poartă inel"

În timpul cantonamentului din Olanda, Gigi Becali a spus că a primit un feedback foarte bun din partea lui Mihai Stoica referitor la activitatea lui Octavian Popescu. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-ar fi angajat să se ocupe personal de noul șeptar al echipei.

"MM spune: 'Bă, Gigi, nu vreau să spun să nu cumva... dar e surpriză Politic! La antrenamente zbârnăie! Și George Popescu! Bă, dacă-l vezi, zici că e Yamal!'. Hai să vedem!

MM mi-a spus așa: 'Bă Gigi, mi-am pus în cap să mă ocup eu de George Popescu'. A început deja, de două săptămâni se ocupă de el să devină fotbalist. El nu este acum fotbalist.

A zis: 'Bă Gigi, dacă ăsta într-un an nu devine fotbalist, e eșecul meu. Acum nu mai e ca pe vremuri să te controlez în cameră. Intrăm pe FaceTime și te pun să filmezi toată camera, cu cine ești și ce faci'", spunea Gigi Becali, la Digisport, în urmă cu trei săptămâni.

Patronul de la FCSB a oferit noi declarații optimiste referitoare la Octavian Popescu în urmă cu câteva zile.

"Popescu e mai bun ca înainte. MM mi-a zis că e de 10 ori mai bun decât atunci când era el în formă. Cel mai mult m-am bucurat. Hai să-l vedem acum.

Va fi monitorizat de acum. Nu se mută în bază, dar e monitorizat, poartă inel, ca să vedem dacă se odihnește, tot", a mai spus Becali.

VIDEO Octavian Popescu, gol spectaculos în FCSB - Al Jazira 1-0

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