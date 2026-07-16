Finalissima 2026 a fost anulată din cauza războiului dintre Iran și SUA/Israel

Finalissima 2026, în care trebuia să se înfrunte Argentina și Spania, campioana sud-americană și campioana europeană, era programată pentru 27 martie 2026, dar a fost anulată, după ce nu s-a ajuns la un acord privind noua locație. În schimb, ibericii au jucat un meci amical contra Serbiei (3-0 / Estadio de la Ceramica, Villarreal), iar sud-americanii au dat piept într-un meci de pregătire cu Mauritania (2-1 / La Bombonera, Buenos Aire).

Confruntarea epică dintre câștigătoarele Copa America 2024 și Euro 2024 trebuia să se dispute pe Lusail Stadium din Lusail (Qatar), dar țara din Orientul Mijlociu se afla la acel moment sub bombardament din partea Iranului, după ce mai multe baze militare locale folosite de armata americană au fost folosite pentru atacul devastator asupra regimului ayatollahului Ali Khamenei.

Argentina a refuzat să joace meciul pe arena "Santiago Bernabeu" din Madrid, Spania nu a fost de acord să joace pe 31 martie pe un stadion din Italia, iar UEFA și CONMEBOL nu au ajuns la un acord pentru o altă locație, așa că această ediție a fost anulată. Următoarea confruntare intercontinentală va avea loc abia în 2030, urmând să pună față în față câștigătoarele Euro 2028 și Copa America 2028.

Traseul Spaniei și Argentinei la CM 2026

La Cupa Mondială din 2026, Spania a câștigat Grupa H, din care au mai făcut parte Insulele Capului Verde (0-0), Uruguay (1-0) și Arabia Saudită (4-0). Ulterior, "La Furia Rioja" a învins Austria (3-0 / "16"-mi de finală), Portugalia (1-0 / optimi de finală), Belgia (2-1 / sferturi de finală) și Franța (2-0 / semifinală).

De partea cealaltă, Argentina a câștigat Grupa J, din care au mai făcut parte Austria (2-0), Algeria (3-0) și Iordania (3-1). În fazele eliminatorii, Leo Messi&co. au trecut de Insulele Capului Verde (3-2, după prelungiri / "16"-imi de finală), Egipt (3-2 / optimi de finală), Elveția (3-1, după prelungiri / sferturi de finală) și Anglia (2-1 / semifinală).

Finala CM 2026 va avea loc pe 19 iulie 2026, pe MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium (80. 663 de locuri) din orașul East Rutherford (New Jersey, SUA).

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