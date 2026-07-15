Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Partida jucată la Atlanta a avut un final palpitant, după ce „La Albiceleste” au înscris în ultimele minute prin Enzo Fernandez (85') și Lautaro Martinez (90+2), în timp ce pentru englezi a marcat Anthony Gordon (55').

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Thomas Tuchel a abordat finalul meciului cu Argentina de o manieră riscantă și nu i-a ieșit. Antrenorul neamț a băgat în teren foarte mulți jucători defensivi pe final pentru a apăra rezultatul de 1-0.

Ezri Konsa, Dan Burn și Nico O'Reilly au fost jucătorii care au intrat pe final, iar această decizie a cotat-o pe Anglia finala Campionatului Mondial în cele din urmă.

Tuchel a spus imediat după meci că nu regretă deciziile pe care le-a luat în meciul contra Argentinei lui Scaloni.

„Suntem dezamăgiți. După ce am deschis scorul, am devenit prea pasivi. Am decis să trecem la un sistem cu cinci fundași, pentru că existau prea multe spații, iar Argentina câștiga aproape toate duelurile aeriene.

Când rezultatul nu este cel dorit, este ușor să se spună că deciziile mele au fost greșite.

Nu a fost o problemă de sistem de joc. Pur și simplu, meciul s-a schimbat complet. Înțeleg însă discuțiile. Sunt milioane de antrenori care cred că știu mai bine...

Pot să discut cu un milion de antrenori, dar eu sunt cel care trebuie să ia deciziile. Am zero regrete. Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, poate chiar cel mai bun.

Am avut o grupă foarte puternică. Am întâlnit adversari foarte valoroși. Am călătorit mult, am jucat la altitudine, am evoluat în inferioritate numerică, am fost nevoiți să jucăm pe căldură. Am depășit fiecare obstacol, iar astăzi am fost din nou foarte aproape”, a declarat Thomas Tuchel, citat de The Toucline.