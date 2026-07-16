Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Dominik Szoboszlai (25 de ani) a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai ”cormoranilor” în stagiunea recent încheiată.

El a bifat 147 de apariții la Liverpool în toate competițiile, și-a trecut în cont 28 de goluri și, pe deasupra, a oferit și 26 pase decisive în aproape 11.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează pe cinci ani!

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Szoboszlai și Liverpool au ajuns la un acord pentru extinderea contractului pentru cinci sezoane, până în iunie 2031.

”Acord verbal în vigoare, detaliile finale fiind rezolvate înainte de semnare și declarația oficială. Szoboszlai rămâne, e pe deplin angajat în noul proiect al lui Andoni Iraola”, a scris Fabrizio Romano.

Evaluat de Transfermarkt la 50 de milioane de euro în momentul în care a ajuns pe Anfield, lui Szoboszlai i se termina actualul angajament abia peste doi ani.

El a fost cumpărat de la Leipzig pentru 70 de milioane de euro în vara lui 2023. A mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Salzburg, FC Liefering, Fonix, MTK și Videoton.

Cifrele lui Szoboszlai