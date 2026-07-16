FOTO ȘI VIDEO Imagini incredibile în Europa League: fanii au fugit pe teren de teama ultrașilor adverși

Imagini incredibile în Europa League: fanii au fugit pe teren de teama ultrașilor adverși Europa League
SPORT.RO
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Partida dintre Derry City și CSKA Sofia, contând pentru turul 1 preliminar din Europa League, a fost întreruptă aproximativ 10 minute în repriza secundă din cauza incidentelor provocate de fanii bulgari.

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Din articol

Incidente la Derry City - CSKA Sofia, în Europa League

După ce s-a impus cu 3-2 în partida de acasă, CSKA Sofia s-a văzut condusă în startul reprizei secunde din retur. Nord-irlandezii de la Derry City au deschis scorul în minutul 47 prin Chapman, iar la scurt timp partida a fost întreruptă din cauza suporterilor bulgari.

Ultrașii lui CSKA Sofia au încercat să treacă de cordonul de securitate care îi separa de fanii lui Derry City. Numeroși suporteri ai gazdelor au fugit pe teren în tentativa de a se îndepărta de incidentele din tribună, scrie BBC.

În imagini se observă cum inclusiv multe femei și mulți copii sar din tribună.

"Golul și prestația slabă a celor de la CSKA i-au scos din sărite pe suporterii echipei, care s-au luat la ceartă cu fanii gazdelor. Unii dintre aceștia au pătruns pe teren, ceea ce l-a determinat pe arbitru să întrerupă meciul", au explicat și bulgarii de la BTA.

Imagini de la Derry City - CSKA Sofia

Foto: Getty Images

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Arbitrul Jasmin Sabotic a întrerupt jocul și a trimis cele două echipe la vestiare. Forțele de ordine au intervenit, iar situația s-a calmat după aproximativ 10 minute, partida reluându-se, iar fanii lui Derry City revenind la locurile lor din tribune.

La puțin timp după reluarea jocului, CSKA Sofia a dus scorul la 1-1 prin golul marcat de cipriotul Ioannis Pittas. În minutul 90+17, bulgarii au dus scorul la 2-1 în urma unui autogol al lui Barry Cotter.

Cu 5-3 la general, CSKA Sofia s-a calificat în turul 2 preliminar din Conference League, acolo unde adversară va fi, cel mai probabil, Qarabag.

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