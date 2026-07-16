Incidente la Derry City - CSKA Sofia, în Europa League

După ce s-a impus cu 3-2 în partida de acasă, CSKA Sofia s-a văzut condusă în startul reprizei secunde din retur. Nord-irlandezii de la Derry City au deschis scorul în minutul 47 prin Chapman, iar la scurt timp partida a fost întreruptă din cauza suporterilor bulgari.

Ultrașii lui CSKA Sofia au încercat să treacă de cordonul de securitate care îi separa de fanii lui Derry City. Numeroși suporteri ai gazdelor au fugit pe teren în tentativa de a se îndepărta de incidentele din tribună, scrie BBC.

În imagini se observă cum inclusiv multe femei și mulți copii sar din tribună.

"Golul și prestația slabă a celor de la CSKA i-au scos din sărite pe suporterii echipei, care s-au luat la ceartă cu fanii gazdelor. Unii dintre aceștia au pătruns pe teren, ceea ce l-a determinat pe arbitru să întrerupă meciul", au explicat și bulgarii de la BTA.