Așa cum a anunțat încă din cantonamentul din Olanda, Marius Baciu va ține cont și de părerea vestiarului în ceea ce privește noi căpitani de la FCSB. Discuția este programată pentru astăzi, cu o zi înaintea meciului cu FC Argeș, însă tehnicianul a dezvăluit deja trei fotbaliști de pe lista celor care vor purta banderola.

Tănase, Cisotti și Radunovic, căpitani la FCSB

Florin Tănase, Juri Cisotti și Risto Radunovic, trei dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui FCSB, ar urma să fie căpitani în noul sezon. Mai rămâne de stabilit doar ordinea și dacă Marius Baciu va introduce pe această listă și un tânăr, așa cum sugera în interviul acordat pentru PRO TV în Olanda.

"Căpitanul de echipă se va stabili în cursul zilei de azi. E ultima zi de cantonament și vrem să fim foarte atenți. Mă interesează și grupul foarte mult și n-am avut timp, n-am gândit-o.

Am zis că o lăsăm pe ultima parte, dar e clar că unul dintre ei va fi Tănase. Vor fi Cisotti, Risto, deci poate să apară oricare, dar vreau să aud și vocea vestiarului", a spus Marius Baciu, la conferința de presă premergătoare jocului cu FC Argeș.

FCSB - FC Argeș, partidă din runda inaugurală a Superligii, se joacă vineri, de la 21:30, pe Stadionul Steaua.

Dintre cei trei jucători menționați de Baciu, Florin Tănase (31 de ani) are cele mai multe meciuri în tricoul lui FCSB, nu mai puțin de 321. Primul "mandat" la formația roș-albastră a fost în perioada 2016-2022, iar în 2024 a revenit la echipă.

Risto Radunovic (34 de ani), sosit la echipă în 2021, a strâns 232 de meciuri la FCSB până acum. Fundașul stânga muntenegrean se află însă în fața unui sezon dificil, având în vedere strategia clubului de a folosi pe poziția sa un jucător U21, Ricardo Pădurariu sau Luca Stancu.

Juri Cisotti (33 de ani) este la FCSB de doar un sezon și jumătate, însă s-a impus rapid în primul 11 și a fost adesea lăudat de specialiști. Italianul a adunat până acum 74 de jocuri.