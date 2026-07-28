Claudiu Niculescu (49 de ani), liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, în care, printre altele, a vorbit și despre cei mai buni executanți de lovituri libere din Superliga.

Florin Tănase și Cătălin Cîrjan, cei mai buni din Superliga la lovituri libere: „E greu”

Fostul atacant al lui Dinamo i-a nominalizat pe Florin Tănase, de la FCSB, și pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul formației din Ștefan cel Mare, dar a ținut să puncteze că golurile din faze fixe au devenit tot mai rare în fotbal.

„Cred că Florin Tănase, la FCSB. Deși este un foarte bun executant, nu are constanța de a marca goluri din lovituri libere. Ar fi și Cîrjan, la Dinamo... E greu. Nu se marchează foarte mult din lovituri libere. Dacă ne uităm și la Campionatul Mondial, care abia s-a încheiat, cred că s-au marcat doar două-trei goluri din lovituri libere în 104 meciuri”, a declarat Claudiu Niculescu pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB a început perfect noul sezon și ocupă primul loc în Superliga, cu maximum de puncte după primele două etape. Campioana României are acum în față returul cu FK Auda, din turul al doilea preliminar al Conference League. Partida se joacă joi, 30 iulie, nu mai devreme de ora 19:00, în direct pe VOYO și în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

De cealaltă parte, Dinamo se află pe locul 5, cu trei puncte acumulate în primele două runde. Formația pregătită de Nuno Campos va juca vineri, 31 iulie, de la ora 21:30, în deplasare cu Oțelul Galați, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.