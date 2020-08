Danciulescu pune TUNURILE pe sefii FRF: "N-ar trebui sa retrogradeze nimeni! Suntem tara care ajunge mereu la TAS. E inadmisibil"

Dinamo risca sa retrogradeze la finalul acestui sezon dezastruos. Situatia formatiei din "Stefan cel Mare" se complica după ultimul anunt al celor de la FRF.

Atmosfera de la Dinamo pare sa nu se imbunatateasca. Pe langa forma slaba din campionat, clubul a mai primit un anunt socant. FRF a anunțat că meciurile de baraj se vor juca pe 9 și 12 august.

Team managerul lui Dinamo sustine ca nu toate echipele au respectat intocmai protocolul sanitar. "Cainii" se simt vanati si sustin ca, daca situata nu va fi tratata corespunzator din partea FRF, acestia se vor adresa la TAS.

"Asteptam o decizie a LPF in cursul zilei de azi. Din ce vad, nu se va termina pe teren campionatul. Nu va prima meritul sportiv. N-ar trebui sa retrogradeze nimeni. Asa ar fi corect. Totul este impotriva noastră, si FRF, si arbitrajele. Fiecare DSP a judecat altfel, n-a fost o linie clara. Noi am avut un magaziner si am intrat toti in carantina, la altii nu a fost la fel. Au jucat.

Nicio echipa din Liga 1 nu a respectat protocolul sanitar de la A la Z. Sa vorbim despre precedentul de aseara: prelungiri si penalty-uri. Daca tot nu se respecta regulamentul, de ce nu faci si 16 echipe? Si ultima echipa sa dea baraj cu locul 3 din liga secunda. Daca Dinamo retrogradeaza cu meciurile nejucate pana la final, va fi o pata urata pe obrazul fotbalului romanesc. Nu avem foruri competente, nu luam decizii corecte. Mereu ajungem la TAS, suntem tara care ajunge mereu la TAS. E inadmisibil", a declarat Ionel Danciulescu pentru ProSport.

De asemenea, Danciulescu a punctat si faptul ca plecarea lui Mircea Rednic de banca "cainilor" a insemnat o mare pierdere pentru club.

"Aceasta echipa rezista datorita suporterilor, altfel am fi fost morti. Plecarea lui Mircea Rednic de la echipa a fost momentul in care s-a declansat tavalugul. Asta e realitatea”, a incheiat Danciulescu.

In mod normal, Dinamo ar mai avea de disputat 6 meciuri pana la finalul play-out-ului.