"Alta bomba nucleara in Liga 1!" Dan Nistor, transant dupa deciziile HALUCINANTE prin care Dinamo e mai aproape de RETROGRADARE ca niciodata

Dan Nistor a fost singurul jucator al Craiovei care a inscris in finala cu CFR Cluj.

Fostul capitan al lui Dinamo a ramas socat de decizia luata in Comitetul de Urgenta al FRF prin care meciurile de baraj pentru mentinerea/promovarea in Liga se joaca in dubla-mansa.

Decizia ii lasa sanse minime lui Dinamo sa se poata salva de la retrogradare, in conditiile in care mai are de disputat 5 meciuri. 'Cainii' mai pot juca doar doua meciuri pana la data limita.

"Am vazut ca Dinamo nu mai e programata. Alta bomba nucleara in Liga 1. Asa ceva nu se poate, este inadmisibil ce se intampla in Romania.

Daca nu sunt programati, cum sa isi castige meciurile Dinamo? Nu o vad pe Dinamo in Liga 2, dar cine stie, la noi e posibil orice", a spus Dan Nistor.

"Asa tara, asa Federatie!"

Jucatorul Craiovei a vorbit si despre finala pierduta in fata lui CFR Cluj, punand forma slaba a echipei pe seama deciziei ca meciul sa se joace sub format de finala inainte cu cateva ore de fluierul de start.

"Imi pare nespus de rau pentru miile de suporteri care au crezut in noi, din pacate am dezamagit, dar asta e viata, trebuie sa luptam mai mult.

La ce a fost in ultima perioada, sincer sa va zic...sa afli in ultimele ore ca trebuie sa joci finala Cupei...ca nu e finala campionatului. Numai finala Cupei se joaca asa, daca e egal sa se mearga in prelungiri. Asa tara, asa Federatie!

Cluj e o echipa cu jucatori experimentati, erau foarte periculosi la fazele fixe, Mister ne-a si spus asta. Din pacate asa ne-au si dat goluri.

Cred ca o sa radeti de mine. Cred ca au avut meciul cu Botosani si meciul cu Steaua in plus fata de noi. Amicale, se poate spune si asa.

Am mers la Bucuresti, am vrut sa ne intoarcem acasa, ne-am oprit in nu stiu ce padure ca trebuie sa jucam cu Astra. Am mai stat 4 zile la Bucuresti, pe drum. A fost o perioada foarte grea.

Nu vreau sa discut despre problema asta, daca merita CFR Cluj sa fie campioana. Am vazut ca au si foarte multi oameni influenti acolo", a adaugat Nistor.