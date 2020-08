DINAMO, BLESTEM SAU SALVARE?! Continua HAOSUL! Anuntul de la miezul noptii: playout-ul e GATA! Cand e barajul pentru Liga 1

Dupa decizia de a decide campioana printr-un joc disputat dupa regulile unei finale, Comitetul Executiv al FRF va decide si ce se intampla cu formatul Ligii 1 din sezonul viitor.

Blocajul cauzat de pandemie le-a dat batai de cap oficialilor LPF si FRF.

Comitetul de Urgenta al Federatiei a confirmat in aceasta noapte ca barajul de promovare/retrogradare din Liga 1 va fi pastrat in doua manse, in urma deciziei majoritatii cluburilor din playout-ul Ligii 1. Partidele sunt programate pe 9 si 12 august. Nu se stie inca ce loc din playout va disputa barajul!

Astfel, Dinamo e blocata si 100% nu va mai avea timp sa joace cele 6 partide pe care le mai are de disputat pentru incheierea programului normal. Salvarea 'cainilor' ar putea fi un nou Comitet Executiv care sa treaca Liga 1 la 16 cluburi peste noapte!

Propunerile sunt ca locul 8 din playout sa joace baraj cu locul 3 al playoff-ului din B sau ca locurile 3-5 din playofful B-ului sa dispute meciuri cu locurile 6, 7 si 8 din playout-ul Ligii 1.