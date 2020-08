"Acest arbitru ne tot toaca! Suntem cea mai dezavantajata echipa din campionat!" Reactia lui Danciulescu dupa cartonasul rosu! "Daca trebuie, vom retrograda!"

Ionel Danciulescu a primit cartonasul rosu in meciul dintre Dinamo si FC Voluntari.

Directorul sportiv al "cainilor rosii" a rabufnit dupa ce arbitrul a dictat penalty pentru gazde. La finalul partidei, fostul jucator al lui Dinamo a comentat arbitrajul din aceasta seara si a vorbit si despre programul de foc la care este supusa echipa in urmatoarele zile.

"Este o victorie mare de tot, obtinuta in conditii speciale! Felicitari baietilor! Au jucat cu inima, cu sufletul! Asta e spiritul adevarat al lui Dinamo! Sper sa o tina pe aceeasi linie. Nu e usor sa revii dupa 14 zile fara antrenament, sa faci 3-4 zile o mica miscare si apoi sa joci si sa castigi.

Aceste ultime meciuri pe care le mai avem de disputat trebuie sa le jucam cu inima. Conteaza si partea fizica, vom suferi pana la final pentru ca mai sunt 6 meciuri, va fi greu, dar trebuie sa jucam. Daca vom avea acelasi spirit, cu siguranta vom reusi sa obtinem ce ne-am propus, sa salvam acest brand urias care se numeste Dinamo, in pofida arbitrajului pe care l-am avut in aceasta seara.

Din pacate, nu este prima data cand acest arbitru ne toaca! Eu cred ca suntem cea mai dezavantajata echipa din acest campionat. Chiar nu inteleg! Aveti o gramada de specialisti in studiouri, ati vazut faza din tot felul de unghiuri, nu se da 11 metri niciodata!

Nu sunt un tip care sa intre in conflict cu arbitrii, ii respect foarte mult, dar asta seara n-am mai rezistat. Nu am injurat, am spus doar ce am simtit pe moment pentru ca nu mi se pare normal ca un arbitru sa isi bata joc de o echipa de talie lui Dinamo, de o masa mare de suporteri. Suferim cu totii pentru greselile pe care ei le fac.



Daca suntem o echipa care trebuie sa retrogradeze, vom retrograda. Dar sa fim arbitrati corect, pentru ca au fost multe greseli impotriva noastra si nu mi se pare normal. Vad anumite lucruri care s-au intamplat pe parcursul campionatului... Nu vrem sa fim avantajati, vrem sa fim arbitrati corect!

Ca sa castigi o partida, ai nevoie si de sansa. Pana la urma, important e ca am castigat cele 3 puncte. Trebuie sa ne refacem extraordinar de repede pentru ca marti avem un meci capital, asa cum sunt toate pana la final", a declarat Danciulescu la iesirea de la primul meci al lui Dinamo dupa aparitia cazurilor de coronavirus la echipa.