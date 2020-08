Singura SANSA prin care Dinamo se poate SALVA! Scenariul prin care 'cainii' ar scapa de retrogradare fara sa mai JOACE vreun meci restant 

Situatia de la Dinamo se complica si mai tare odata cu hotararea luata in Consiliul de Urgenta al FRF.

In urma sedintei de ieri, s-a stabilit ca barajul de mentinere/promovare in Liga 1 sa se dispute in dubla mansa, iar meciurile au fost programate pe 9 si 12 august.

In acest caz, Dinamo nu apuca sa isi joace meciurile restante pentru incheierea programului normal, iar situatia cainilor s-ar complica mai mult decat este deja.

Cu toate astea, exista o sansa prin care Dinamo sa se poata salva fara sa mai dispute vreunul din meciurile restante. In cazul 'cainilor', care au 6 meciuri nejucate, ar trebui aplicate criterii de departajare.

In acest caz, daca aplicam criteriul puncte per meci si se ia in calcul tot sezonul, Dinamo se poate salva direct, daca va avea un rezultat pozitiv in ultima etapa disputata. Ros-albii au disputat 26 de meciuri in sezonul regulat si au obtinut 34 de puncte, cu 6 mai putin decat liderul, Viitorul.

In playout, Dinamo a jucat 8 meciuri si a acumulat 7 puncte, la egalitate cu Chindia, care a disputat 11 meciuri.

In total, 'cainii' au jucat 34 de meciuri si au 41 de puncte cumulate, la egalitate cu Voluntari. Chindia si Poli Iasi au 32, respectiv 40 de puncte cumulate.

Clasamentul din playout in functie de punctele din tot sezonul:

Viitorul 62 puncte

OSK Sepsi 47 puncte

Hermannstadt 46 puncte

Academica Clinceni 43 puncte

Dinamo 41 puncte

Voluntari 41 puncte

Poli Iasi 40 puncte

Chindia Targoviste 32 puncte