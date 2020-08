IMPOSIBIL: 6 meciuri in 6 zile pentru Dinamo! Fara precedent: s-a RESPINS prelungirea sezonului! Seism major in playout! Ce se intampla cu EXTINDEREA campionatului la 16 echipe

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, anunta ca a fost respinsa in Comitetul Executiv propunerea ca sezonul sa fie prelungit pentru finalizarea partidelor din playout.

Liga a primit termen pana maine sa vina cu o solutie pentru finalizarea competitiei. LPF trebuie sa convoace cluburile din playout pentru stabilirea unui scenariu. Campionatul ar trebui sa se incheie, cel mai tarziu, pe 9 august. Astfel, Dinamo ar avea de jucat 6 meciuri in 6 zile pentru a termina sezonul pe teren.

"A existat o propunere de prelungire a sezonului competitional. A fost respinsa aceasta propunere. S-a avansat o alta varianta, ce va fi discutata de LPF cu cluburile din playout. Azi sau maine se discuta cu cluburile, apoi LPF ne comunica un raspuns. 6 cluburi din playout ne-au spus ca nu sunt de acord cu prelungirea dupa data de 5 august. Inca de la inceputul acestei crize am zis ca o cea mai proasta situatie e ca o echipa sa stea 14 zile in carantina. Dinamo a revenit mai devreme, riscul pentru jucatori este extrem de mare. Sanatatea si siguranta acestor jucatori pot fi puse in pericol. Liga se consulta din nou cluburile. In functie de aceasta decizie, ne vom asuma o alta hotarare si noi", a spus Burleanu.

Referitor la schimbarea sistemului competitional, Burleanu spune ca ia in calcul extinderea la 16 echipe in aceasta vara pentru Liga 1.

"A fost un subiect legat de sistemul competitional de la nivelul Ligii 1. Noi am propus inca de acum 2 ani extinderea la 16 echipe, din mai multe motive. A fost doar o dezbatere, nu a fost un subiect. Am intalnit reactii pozitive pentru acest sistem competitional. Nu este inventat de X, Y, Z. Este un sistem foarte bine documentat, am lucrat cu UEFA si cu cea mai renumita firma din domeniu. Au fost luati in calcul foarte multi indicatori, inclusiv audientele TV. Playoff-ul are o audienta de doua ori mai mare decat sezonul regulat. Un alt indicator este utilizarea cat mai buna a datelor. Din punctul nostru de vedere, sistemul ar trebui sa intre in vigoare din 2021-2022. Daca cluburile cred ca poate fi implementat chiar de acum, vom discuta la urmatorul Comitet Executiv. Ne asteptam ca si saptamana viitoare sa avem o sedinta de Comitet Executiv", a comentat Burleanu.

