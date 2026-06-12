Ilie Poenaru (49 de ani) a semnat un contract valabil pentru un sezon cu fosta prim-divizionară Unirea Slobozia, retrogradată matematic în Liga 2 de pe penultimul loc la finalul stagiunii precedente.
Ilie Poenaru, oficial la Unirea Slobozia
Poenaru și-a găsit echipă la două luni de la despărțirea de Chindia Târgoviște, pe care a antrenat-o ultima oară în eșecul de pe teren propriu contra celor de la FC Bihor (1-3, etapa 3 din play-off, pe 10.04.2026).
„Bine ai venit, Ilie Poenaru! Ilie Poenaru este noul antrenor principal al echipei noastre! Tehnicianul a semnat un contract valabil până în vara anului 2027”, a scris Unirea Slobozia, pe contul de Facebook al clubului.
Obiectivul lui Poenaru la Slobozia
Poenaru va avea ca obiectiv să construiască la Slobozia o echipă care să poată promova în următorii doi, trei ani, după cum a dezvăluit anterior Ilie Lemnaru, președintele ialomițenilor.
„Eu zic că e mai bine să construim o echipă care să emită pretenții peste doi, trei ani. Este foarte greu să promovezi imediat. Se poate întâmpla să intri în play-off. Nu poți să impui promovarea din primul an. Sunt echipe care au bugete de Liga 1. Voluntari a promovat cu buget de Liga 1, Sepsi a avut buget de 12 milioane de euro și a promovat în Liga 1. Sunt echipe care chiar investesc.
La momentul ăsta, noi suntem la momentul 2023 ca buget. Încercăm să strângem din sponsori între 500 și 600.000 de euro, dar și acolo se vor achita din datorii. După care se adaugă 1.000.000 de euro care va veni din Consiliul Județean. Ar fi un buget total de aproximativ 1.500.000 de euro. Noi nu abandonăm lupta și vom încerca să facem un lot competitiv!”, a declarat Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Unirea Slobozia va fi a opta echipă pregătită de Ilie Poenaru după FC Voluntari, Dinamo U19, Academica Clinceni, Gaz Metan Mediaș, UTA, Concordia Chiajna și Chindia Târgoviște.