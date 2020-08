"Dinamo nu-si va putea juca toate restantele!" Prima reactie a LPF dupa anuntul SOC al FRF! Ce se intampla cu meciul de maine din playout

Secretarul general al LPF a comentat declaratiile lui Razvan Burleanu, facute la finalul Comitetului Executiv al FRF.

Justin Stefan a declarat ca decizia FRF de a incheia playout-ul competitiei pana pe 12 august da peste cap cu totul programul lui Dinamo, care risca sa nu isi poate disputa toate restantele.

In plus, daca nu se vor juca toate meciurile din calendarul Ligii 1, s-ar putea ajunge la mari probleme cu detinatorii de drepturi TV.

"Noi am trimis o adresa de dimineata, prin care am propus anumite variante de finalizare a playoff-ului, printre ele fiind si aceasta aprobata de Comitetul Executiv. Cred ca este cea mai buna solutie pentru ca, in felul acesta, meciurile pe care Astra nu le-a disputat nu mai conteaza in economia clasamentului si a echipelor care vor participa in cupele europene. Sunt sigur ca va fi un meci spectaculos. Din pacate va fi aceeasi premiere ca in cazul Cupei.

Am vazut aceasta deciziei (n.r. despre prelungirea playout-ului doar pana pe 12 august). E clar ca urmeaza sa ne consultam cu cluburile din Liga 1 asupra acestor aspecte, inclusiv cu Dinamo, dar trebuie sa discutam si cu detinatoarele de drepturi media. Campionatul are 268 de meciuri, atata timp cat calendarul nu se va modifica, iar jocul de baraj se va juca pe 12, nu vor putea fi disputate toate meciurile programate in acest sezon competitional, ceea ce inseamna in mod obligatoriu o discutie cu detinatorii de drepturi TV.

Voi vedea exact si ce s-a discutat cu cluburile din Liga 1. Sunt 6 cluburi din playout care solicita oprirea campionatului si dupa consultari vom inainta o propunere catre FRF care trebuie sa tina cont de interesele tuturor celor implicati.

La prima vedere, federatia a spus ca nu-si doreste modificarea sistemului competitional din sezonul urmator. E clar ca in cazul in care intervine o intrerupere a campionatului, trebuie luate anumite hotarari atat in privinta departajarii, cat si a formatului din sezonul urmator. Sincer nu inteleg de ce nu s-a luat o decizie astazi in privinta criteriilor de departajare, am vazut ca suntem aratati cu degetul, asa ca voi publica adresa pe care am trimis-o la federatie.

Nu am inteles ce a vrut sa spuna Razvan Burleanu, nu a dat un raspuns transant (n.r. cu privire la ce urmeaza pentru echipele din playout). E clar ca Dinamo nu-si va mai disputa o parte din restante. vom discuta si vom vedea ce facem mai departe. E foarte important ca o decizie finala sa fie agreata de toata lumea. Inca nu s-a luat o decizie pentru maine, trebuie analizata aceasta programare in lumina noilor modificari propuse de FRF. La prima vedere, cred ca e tarziu pentru a juca restanta cu Chindia Targoviste", a spus Justin Stefan la Digi Sport.