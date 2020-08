Atac DEVASTATOR al PCH dupa decizia Comitetului de Urgenta care o SCUFUNDA pe Dinamo: "Pentru altii s-au inventat 'teste neconcludente'" Propunerea incredibila

Comitetul de Urgenta al Federatiei de Romane de Fotbal a decis sa programeze barajul pentru mentinerea/promovarea in Liga 1 pe datele de 9 si 12 august.

Desi initial s-a stabilit ca barajul sa se joace in mansa unica, situatia s-a schimbat, iar acum echipele ar urma sa joace in dubla-mansa.

Cel mai afectat club este Dinamo, pentru care este imposibil sa isi joace toate restantele pe teren, in conditiile in care prima mansa a barajului este programata pe 9 august. 'Cainii' ar mai putea juca doar doua meciuri maximum, meciuri care nu i-ar ajuta sa evite retrogradarea.

Fanii lui Dinamo din PCH au anuntat printr-un comunicat postat in aceasta dimineata ca intentioneaza sa ia masuri impotriva deciziei, prin proteste masive la sediile FRF si LPF. Ultrasii cer ca echipa sa fie lasata sa isi joace toate cele 5 meciuri ramase pe teren, chiar daca ar insemna sa joace zilnic.

"NU AM ADUS NOI PANDEMIA!

De ce ne-o puneti in carca?

Ne strigam dreptul de a juca meciurile pe teren. Acum strigam doar aici, dar suntem gata s-o facem ORIUNDE SE VA AUZI MAI TARE si sub orice forma!

TAS-ul va fi doar o palida umbra a strigatului nostru!

Ne-am lasat izolati, carantinati, urmariti. Am fost singurii tratati in felul acesta, in timp ce pentru altii s-au inventat ”teste neconcludente” si ”teste fulger”.

Ni s-a cerut sa jucam din doua in doua zile. Am acceptat si asta, oricat ar fi de inuman. Jucam cu inima, atat cat poate sa reziste.

Am acceptat sa jucam dupa 7 zile de izolare si apoi dupa 14 zile.

Am inceput sa ne castigam punctele. Si acum schimbati iar regulile jocului? Daca nu a mai mers cu izolarea in case, ati trecut la izolarea fotbalului in birouri, unde soarta se decide prin ridicare de mana?

Ne-ati condamnat deja? Ne cerem ultimul drept inaintea ghilotinei: LASATI-NE SA NE CASTIGAM SALVAREA!

Jucam in fiecare zi, DAR LASATI-NE SA JUCAM!

Pana mai ieri ati tipat ca detinatorul drepturilor tv cere ca toate meciurile sa fie jucate pe teren? Ne-am conformat. Acum nu mai vrea nimeni meciuri pe teren?

UEFA nu v-a cerut nimic legat de programul din playout. Si v-ati gandit ca e fair-play sa cereti sa decida cluburile direct implicate, direct interesate de retrogradarea lui Dinamo? A cata nedreptate ar fi asta?

E ca si cum ati fi intrebat Craiova daca accepta sa fie desemnata campioana fara a mai juca meciul cu CFR...", au scris cei din PCH pe pagina de Facebook.