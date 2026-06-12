S-a decis și semnează! Devine unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lot

Deși în ultima perioadă s-a zvonit că Pedro Porro va pleca de la Tottenham și va semna cu Real Madrid sau Manchester City, se pare că în ultimele zile a avut loc o răsturnare de situație.

Roberto De Zerbi îl vede pe Pedro Porro drept un jucător de bază al echipei și are de gând să îl includă pe spaniol în planurile sale pentru următorul sezon.

Conform The Athletic, Tottenham a accelerat negocierile cu Pedro Porro și se pare că l-a convins pe fundaș să semneze un nou contract pe termen lung. Clubul din Londra are de gând să îl facă pe Pedro Porro unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lot.

Astfel, Pedro Porro este gata să pună pixul pe foaie. Acest lucru înseamnă pentru Radu Drăgușin o șansă în minus să se impună la Tottenham. Chiar dacă Cristian Romero are șanse mari să plece în această vară, faptul că Micky van de Ven și Pedro Porro vor rămâne la Spurs, dar și faptul că londonezii vor să îl transfere pe Jan Paul van Hecke înseamnă că șansele ca Radu Drăgușin să continue alături de Tottenham sunt din ce în ce mai mici.