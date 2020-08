Dan Petrescu il vrea pe Alibec la CFR Cluj! Ce oferta au facut oficialii din Gruia si raspunsul dat de Astra 

Denis Alibec este unul dintre cei mai cautati jucatori din Liga 1.

Dupa ce Marius Sumudica a spus in repetate randuri ca il vrea pe atacantul Astrei la Gaziantep, iar turcii au facut deja o oferta scrisa pentru Ioan Niculae in care ofera 600 000 de euro plus 30% din urmatorul transfer, inca o echipa s-a aratat interesata de Alibec.

Campioana Romaniei, CFR Cluj il vrea pe Alibec, iar ardelenii ar fi facut deja o oferta pentru fotbalistul Astrei. Desi l-au luat pe Debeljuh de la Hermannstadt, Dan Petrescu vrea cu orice pret sa isi rezolve problemele din atac, iar Alibec ar fi solutia.

Conform Gazetei Sporturilor, CFR Cluj ar fi facut o oferta de 900 000 de euro pentru atacant, cu toate ca va intra in ultimele 6 luni de contract la finalul lui 2020 si ar putea pleca pe gratis.

La fel ca si Gaziantep, CFR s-a lovit de acelasi raspuns din partea oficialilor Astrei, un refuz. Clauza atacantului este de 1.2 milioane de euro, iar Niculae nu ar fi dispus sa accepte o suma mai mica de atat.