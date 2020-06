Chindiile din fotbalul romanesc! "Istoria s-a repetat aseara!" Mihai Mironica dupa victoria surpriza a Chindiei cu Viitorul 

Meciul de aseara al Chindiei, castigat cu Viitorul, mi-a adus aminte de o partida pe care am comentat-o la tv acum 23 de ani...

Era un inceput de mai. O vremea superba in Groapa, Dinamo juca in compania Chindiei. In prima repriza, spre finalul ei, atacantul Chindiei, Antal, prinde un sut fantastic de la distanta cu o executie complicata si oaspetii conduceau cu 1-0. Chindia era o echipa mica in istoria fotbalului nostru, din subsolul Diviziei A in acel moment. Dinamo, un nume urias, de podium si in acea editie. Ar fi trebuit sa fie o bucurie nebuna printre jucatorii trupei din Targoviste la marcarea acelui gol, dar, cand Antal se intoarce spre coechipieri dupa acea executie formidabila, acestia vin cam fara chef sa-l imbratiseze. Stiau ca vor trebui sa munceasca in repriza a doua si ei, si dinamovistii pentru a “repara” ce “stricase” sutul nebun al lui Antal.

Si, intr-adevar, Dinamo a castigat cu 2–1, Chindia desfacandu-si larg poarta la golurile lui Hildan si Mihalcea. A contat si “experienta” portarului Chindiei, Jipa, “batranul” de 36 de ani al acelui “Ajax” plin de tineri, care a stiut cum sa “repare problema”.

Pe meci, in comentariu, am ironizat la greu teatrul de pe teren. Nu exista cabina de comentariu in acea epoca, iar partida era transmisa atunci pe un singur canal, nu ca acum, pe un snop de televiziuni. Ne-au amenajat o masa la care sa comentam chiar in balconul in care statea protipendada lui Dinamo. Peste multi ani aveau sa fie construite “cotetele” numite pompos “loje”. Asadar, comentam chiar de langa liota de generali si ce mahari mai erau in acea perioada de “tranzitie” a lui Dinamo spre un club capitalist, asa cum s-a intamplat si la Steaua. Colegul cu care am comentat acea mascarada, Felix Draghici, un numar 2 “democrat” in redactie atunci, imi facea semn sa fiu atent pentru ca stabarimea lui Dinamo era langa noi si ma putea auzi foarte usor.

E, istoria s-a repetat aseara, insa acum pe invers, cu Chindia pe post de Dinamo. Viitorul a bagat rezervele, n-a amenintat deloc poarta Chindiei, iar Matei a marcat pentru oaspeti un gol cand s-a trezit cu mingea la picior in apropierea portii adverse dupa o respingere dezastruoasa a lui Diallo la o centrare banala. Nu a fost vreo bucurie evidenta la Viitorul, chiar echipa lui Hagi s-a grabit sa duca mingea la centru, nu mai era mult timp pentru “repararea” situatiei. Pana la urma s-a reparat, a castigat Chindia, iar Hagi a fost relaxat la finalul meciului, el, care e un leu in cusca in astfel de situatii.

Unul dintre comentatorii pe care i-am ascultat i-a certat in direct pe suporterii care acuzau blatul pe internet. Printre cei care au ironizat cum s-a jucat aceasta partida a fost si presedintele lui Poli Iasi, fost jucator care simte altfel aceste intamplari. Peluza Catalin Hildan a ironizat si ea partida aceasta spunand ca, atunci cand o va infrunta pe Dinamo, Hagi nu va mai incerca rezervele, ci va pregati meciul de parca ar fi unul cu trofeu pe masa.

Ce rasturnare a istoriei... Dinamo se bate acum cu Chindia pentru evitarea retrogradarii si fanii din PCH spun ca “sistemul nu o mai vrea pe Dinamo in Liga 1”. Peluza Catalin Hildan acuza jocuri necurate. Marcatorii in “chindia” cu Chindia de acum 23 de ani erau chiar Hildan si antrenorul de acum al lui Dinamo, Mihalcea. Iar Hagi il chestiona la nationala pe Prunea, presedintele demisionar de acum al lui Dinamo, cum e cu blaturile care se faceau atunci pe banda rulanta in prima liga a Romaniei...