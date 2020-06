"Un joc ca o bataie de joc!" Mihai Mironica dupa Botosani 0-2 CFR: "A aratat ca un blat din era clasica a acestor aranjamente"

Continua marsul triumfal al campioanei CFR Cluj spre un nou titlu.

Dupa meciul din etapa trecuta, Dan Petrescu spunea ca nu si-a vazut vreodata echipa jucand atat de slab. Pai CFR Cluj nici nu are nevoie sa joace bine pentru a cuceri titlul in acest play-off. A jucat din nou cenusiu, lipsit de stralucire si la Botosani si a castigat fara probleme.

Victoria campioanei la Botosani a aratat ca un blat din era clasica a acestor aranjamente in Divizia A. Dar, sigur, nu ne putem gandi la asa ceva, doar a spus domnul Iftime ca vrea ca FCSB sa cucereasca titlul. Insa daca FCSB ar castiga asa la Giurgiu, sa zicem, sau chiar la Botosani, nu ne-am opri doua saptamani din discutiile despre blat, comisiile federale s-ar pune pe amendat echipe pentru nu stiu ce imprumut si tot asa.

Reteta spectacolelor de pe vremuri era ca meciul sa fie rezolvat rapid, din start, ca sa nu existe emotii pe parcurs. Botosani a facut rapid cadou doua goluri de un penibil sublim si apoi a avut grija sa nu care cumva sa strice media copilului debutant din poarta clujenilor, Otto Hindrich. De fapt, mi s-a parut ca am avut parte de un Otto Chindris, de un debutant si nu de un ditamai cautatul de Valencia sau mai stiu ce astfel de “avioane”. Mult laudatul si curtatul si inaccesibilul fundas al Botosaniului, clujean de felul lui, sa nu uitam, a facut un fault de penalty de tot rasul la Omrani, cand varful CFR-ului nu prezenta niciun pericol. Iar apoi si-a intrat in rol portarul Hankic cu felul in care si-a bagat in sedinta coechipierii la faza in care s-a scos lovitura libera la marcarea celui de-al doilea gol si cu modul grotesc in care si-a “deranjat” zidul in fata lui Deac. Botosani a reusit performanta de a-si pune zidul langa zidurile cetatii Sucevei, nu in propriul judet. Ca tabloul ridicolului sa fie complet, Marius Croitoru este trecut pe foaie ca antrenor de portari ca nu are patalama de antrenor principal.

Botosani a iesit pozitiv la un nu stiu ce virus care i-a distrus complet jocul. O fi de la liliecii care-l curteaza pe Chindris, ca asta e supranumele Valenciei. Acum auzim scuza ca Botosani e la primul sau meci de la reluarea campionatului. La alte echipe auzim, din contra, scuza ca e greu sa disputi doua meciuri in cateva zile si ca adversara nu a avut de jucat si e proaspata. Cert e ca in stanga atacului Botosani l-a avut pe Corneliu Ofosu, extrema care a avut agilitatea venerabilului politician de la inceputul anilor ‘90. Iar varfului Dugandzic i-a disparut praful magic de pe ghete cu care a uimit la venirea lui in Liga 1.

Cea mai buna descriere a acestui meci a venit din debutul discursului lui Marius Croitoru: “nu e mare lucru de spus”. As spune totusi ca, la un astfel de meci, Dan Petrescu se poate baga si pe sine in teren precum a facut Mircea Lucescu la Dinamo in 1990 ca sa-si mai puna un titlu in palmares si ca jucator precum se faceau golurile pe atunci pentru Gheata de Aur. Oricum, portarul campioanei, Hindrich, cred ca a avut emotii mai mari la incheierea mediei la romana, ca la mate si fizica am inteles ca e beton, decat la acest debut in statiunea balneo-climaterica Botosani.

