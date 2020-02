Ceva putred, din Danemarca! Mihai Mironica, despre transferul lui Adi Petre la FCSB

Tocmai cand Gica Hagi se plangea ca pana si vecinii ne iau valorile, finul sau favorit, Gigi Becali, s-a dus hat pana-n Occidentul putred, ca doar stie si Hagi ca e ceva putred in Danemarca, si ne-a repatriat o valoare: Adrian Petre.

Adrian Petre a primit titlul nobiliar de “valoare” participand la acest EURO de tineret pe care noi chiar asa il vedem: EURO scris cu majuscule, “tineret” ascuns undeva in spate, cu minuscule. Viata ulterioara insa a demonstrat ca, la seniori, acesti tineri n-au mai fost fost de foarte multi EURO, cum s-a trambitat dupa turneul final. Sigur, acest transfer al lui Adrian Petre poate fi invelit in poleiala celor un milion de euro pe care Becali ii plateste, dar de fapt el este inca un exemplu din lunga serie de esecuri ale minigeneratiei de aur, asa cum au fost si intoarcerile in Liga 1 ale lui Ivan, Pascanu, Manea...

Transferul lui Adrian Petre la FCSB ne confirma faptul ca Gnohere este istorie. Pentru ca ajunsese sa fie mutat de colegi prin careu ca un dulap, Harlem a fost inlocuit de un varf tanar. E, acum FCSB nu mai are un atacant imobil de peste 30 de ani, acum are un imobil tanar. Sigur, e un “upgrade”, ca sa ne exprimam “mainstream”, fata de Gnohere, dar este tot lent si nici macar nu poate ascunde aceasta lentoare in spatele vreunei tehnicitati deosebite.

Becali a facut o carpeala cu aducerea lui Adrian Petre. Avea o gaura in centrul atacului si a peticit-o cu transferul varfului din Danemarca. Insa Becali nu peticeste cu un milion de “ieuro”. El are pretentia ca, la acesti bani, sa primeasca un costum. Eventual “de mafiot”, ca tot spunea stilista gleznelor goale ca “Becali este singurul care stie sa poarte costume de mafioti”. Petre va fi noua lui dezamagire dupa cea traita recent cu Manea. Sau cu Nedelcu. Jucatori umflati de Hagi, de Piturca, de Radoi, de toti acesti prieteni ai lui Becali, dar pe care niciun neprieten nu vrea sa-i plateasca patronului de la FCSB un profit acolo...

Recent, Mirel Radoi a rostit o lista de nume de jucatori cu care a facut acel parcurs deosebit de la TINERET si care ar putea trece alaturi de el la seniori. Adrian Petre nu este printre acele nume. Si asta desi exista o criza profunda de atacanti in fotbalul nostru.

Becali este noul Hagi. Mai mult de o jumatate din nationala de tineret, Coman, Man, Petre, Morutan, Oaida, Andrei Vlad, e acum in ograda lui Becali. Problema este ca finul nu vrea doar ca nasul, sa vaneze un loc in play-off si ceva vanzari. El vrea sa fie campion. Iar Adrian Petre nu face parte din raspunsul corect la intrebarea: cum sa scap de un cincinal fara titlu de campion?