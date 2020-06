"Stelistii au mai spus-o o data: FCSB este echipa lor." Mihai Mironica dupa ce un nou sondaj demonstreaza ca FCSB are cei mai multi suporteri din Romania

Sondajul comandat Grupului de Studii Socio Comportamentale Avangarde de catre Pro Sport a confirmat ceea ce stiam: FCSB nu numai ca este cea mai populara echipa din Romania, dar are mai multi suporteri decat toate celelalte echipe la un loc.

Institutia care a realizat sondajul este una dintre cele mai importante din tara in domeniul sau. Acest sondaj vine sa dubleze un altul prezentat de Gazeta Sporturilor cu ceva timp in urma cand, e adevarat, FCSB avea “doar” 48% din optiuni.

Acest succes zdrobitor este dat de votul stelistilor care mereu in ultimii 35 de ani au fost cei mai numerosi suporteri din tara. Pentru stelisti, FCSB este Steaua, ei stiu ca echipa lor nu a incetat o zi sa existe in ultimii 73 de ani si nu a retrogradat niciodata, lucru de care sunt foarte mandri. Si ceilalti oameni din Romania pasionati de fotbal stiu ca FCSB este Steaua. Jucatorii, antrenorii, conducatorii tuturor cluburilor vorbesc despre Steaua cand se refera la FCSB. Iar fanii celorlalte echipe arata acest lucru prin prezenta la stadion. Dinamo, Craiova, CFR Cluj si celelalte echipe din tara au stadionul plin sau inregistreaza record de audienta cand sunt vizitate de FCSB, prescurtare care, atunci cand a fost lansata, insemna Fotbal Club Steaua Bucuresti.

Mai raman 2% din fani care nu recunosc acest fapt, stelisti si ei, dar plecati din cauza antipatiei izbucnite, dupa o convietuire de vreo 12 ani, la adresa patronului Gigi Becali. S-au refugiat la umbra gardului unei cazarme care a infiintat acum cativa ani o echipa de fotbal.

Dar oamenii nu pot fi pacaliti, asa cum o arata toate sondajele realizate. Armata a avut un copil pe care l-a dat in grija altcuiva, sa-i intretina viata, pentru ca ea nu a mai avut bani si nici nu mai avea dreptul sa aiba asa ceva la nivelul de top la care era acel “copil”. Peste ani, intr-un acces de gelozie, armata face un alt copil, dar zice ca este cel vechi, cel dat spre adoptie altcuiva. N-ai cum sa minti cu asa ceva. Orice entitate, copil, echipa de fotbal, e definita de o viata continua. Nu poti veni cu ceva prin 2015 si sa spui ca este din 1947.

Noi, in televiziune, in presa, in general, stim ca lucrurile stau ca in acest sondaj. Stim ca oamenii pasionati de fotbal o considera pe FCSB drept Steaua. Vedem asta in audientele meciurilor sau articolelor cu si despre FCSB. Va voi da un exemplu socant. FCSB a jucat la PROTV in Moldova, cu Milsami Orhei, in preliminariile Europa League. Calificarea era deja decisa din prima mansa. Transmisia tv de la Orhei a fost de o calitate modesta. FCSB a jucat cu multe rezerve. Ei bine, in acele zile, Simona Halep, triumfa in turneul de la Wimbledon, una dintre marile victorii din istoria sportului romanesc. A fost o transmisie tv impecabila din punct de vedere tehnic, gazduita de Eurosport, canal prezent in toate retelele de cablu. Afisul a fost unul de maxima grandoare, Simona infruntand-o pe cea mai mare jucatoare din istoria tenisului, Serena Williams. Si acum vine socul: meciul celor de la FCSB a avut o audienta cu 50% mai mare pe publicul comercial decat finala in care a triumfat Simona Halep. Este doar un exemplu despre forta acestui fenomen numit FCSB, echipa sustinuta in continuare de stelisti, asa cum o arata si recentul sondaj.

FCSB va implini in curand 5 ani in care nu mai iese campioana. S-au estompat si succesele din Europa. Stelistii raman insa fideli echipei lor. Dar lucrurile acestea se pot schimba in ani daca Becali va obosi, nu va mai putea sustine echipa, daca nu-i va continua nimeni sprijinul acordat acestui club si daca aberatia pentru secolul 21, cu o echipa a unei armate din Uniunea Europeana, din NATO, va gasi o cale sa strapunga spre topul fotbalului romanesc si in cupele europene. Deocamdata avem o echipa care ne arata ca pasiunile si logica nu pot fi tranzactionate la tribunal.