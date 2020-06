Hermannstart la incompatibilitati! Mihai Mironica, despre mutarea momentului de la Sibiu 

Cu putin timp in urma, Anamaria Reghecampf isi anunta intentia de a candida la presedintia LPF. Si a zis sa inceapa prin a-si obtine primul vot, cel al lui Hermannstadt, ca tot nu a fost primit cu entuziasm anuntul sau de catre alti conducatori de club din Liga 1.

Mutarea este una revolutionara. Intr-o lume a barbatilor, intr-un spatiu al misoginismului chiar, Anamaria continua sa faca istorie provocand granitele pana la care poate ajunge o femeie in prima liga din Romania. Acum, glumind un pic, Vasile Miriuta trebuie sa aiba grija. S-a vazut ca Anamaria e capabila si de gesturi extreme chiar si cand nu era conducatoarea unui club.

O fata de Bucuresti, autodeclarata in repetate randuri drept dinamovista, alege sa investeasca intr-un club infiintat acum cativa ani intr-un oras din Ardeal. Asta desi Dinamo este la vanzare de atat timp cu un leu. Sigur ca Dinamo este o operatiune mult mai costisitoare, dar si intrarea in actionariatul lui Hermannstadt a costat foarte mult, iar datoriile, ca la orice club din Liga 1 care se respecta, s-au acumulat semnificativ si la Sibiu. Iar stralucirea data de aceasta pozitie de lider la Dinamo este infinit mai mare decat cea oferita de un club lipsit de istorie, de traditie.

Insa Anamaria spune ca doreste sa ramana agent de jucatori. Are multi fotbalisti si chiar antrenori in portofoliu. Este o postura care probabil o face indezirabila in ochii fanilor dinamovisti, mai ales ca Anamaria isi are perla coroanei exact la marea rivala a lui Dinamo, FCSB, pe Dennis Man. Da, asta e marea rivala a dinamovistilor, doar n-o fi o echipa infiintata acum cativa ani si care zace in subsolul fotbalului, in Liga 4. Anamaria, care a facut cele mai importante afaceri ale sale in fotbal cu FCSB, si spera sa mai dea un tun precum cel cu Stanciu si cu Dennis Man, nu poate fi un partener dorit de suporterii dinamovisti in actionariatul din Stefan cel Mare.

Anamaria provoaca si un record al lui Gica Hagi. “Regele” si-a pus printisorul capitan la Viitorul cand Ianis avea ridicola varsta pentru aceasta ipostaza de 17 ani. Acum Anamaria vine cu fiica sa de 21 de ani pe care o instaleaza sef la Hermannstadt. Intre doua plimbari pe catwalk in Milano, tanara va reflecta la contractele lui Dilbea si Tatar, la imprumutul lui Cordea...

Anamaria s-a mai jucat de-a seful si cand sotul sau era antrenor la Concordia, acum 8 ani. Insa postura sa acum este de actionar important la un club din Liga 1, intr-o coliziune totala cu ipostaza de agent de jucatori, principala sa activitate in fotbal, dupa cum chiar ea declara. Continuand cu paralela cu Gica Hagi, acesta a fost exclus din discutiile pentru postura de selectioner tocmai din cauza incompatibilitatii cu pozitia de patron la Viitorul.

Nu inteleg cum LPF a acceptat aceasta intrare a Anamariei in actionariatul lui Hermannstadt, sa terminam cu parodia cu fiica model la Milano si sef de club la Sibiu. Pentru ca nu se producea aceasta miscare fara un semnal de acceptare din partea LPF. Poate ca astfel s-a obtinut o iesire a Anamariei din cursa pentru scaunul invizibilului Gino Iorgulescu. Cert este ca nimeni nu poate acoperi elefantul din sufragerie, conflictul de interese generat de aceasta miscare spectaculoasa si neasteptata, preluarea de catre Anamaria Reghecampf a pachetului de actiuni de la Hermannstadt, cu fiica sa pe post de paravan.