"Omagiu celei mai iubite si disputate echipe" | Mihai Mironica: "Ai origini 'sanatoase' ideologic, comuniste, cu Ana Pauker, Nicolae si Valentin Ceausescu parinti grijulii care au vegheat la capataiul ta

Azi, s-au implinit 73 de ani de cand a fost infiintat clubul Steaua Bucuresti. Precum in emisiunile tabloide de dupa-amiaza, doi urmasi s-au luptat si azi pentru a-si revendica mostenirea “marelui artist”, FCSB si CSA Steaua.

Amuzant este cum se cauta cu disperare de catre “urmasi” sa existe o “origine sanatoasa” pentru maretul club. In 1947, cand a fost infiintat Steaua, daca nu aveai o “origine sanatoasa”, adica sa provii dintr-o familie de muncitori sau tarani, daca aveai vreun “chiabur” printre rudele tale, erai marginalizat in societate, nu puteai urca pe scari ierarhice. Azi, tocmai, stelistii, fie ca sunt “de nord”, fecesebisti, sau “de sud”, ceseaisti, fug de originile “sanatoase”, sovietice ale Stelei si se revendica pe invers fata de obieciurile din ‘47, de la “chiaburi”, clamand ca un general al armatei regale a semnat ordinul de infiintare.

Mda... In iunie ‘47, regele era un obiect de decor in Romania aflata sub ocupatie sovietica, precum toata Europa de Est. In plan sportiv, aceasta ocupatie sovietica s-a materializat prin aparitia unei puzderii de echipe de tip Steaua si Dinamo. In fiecare tara comunista, dupa model sovietic, armata si militia aveau cate o echipa de top varate de regimurile comuniste direct in prima liga. De unde nu au retrogradat niciodata cat comunismul a “dainuit” in estul Europei.

Nu, Steaua, degeaba te revendici de la “regalitate”, de la “chiaburi”. Ai origini “sanatoase” ideologic, comuniste, cu Ana Pauker, Nicolae si Valentin Ceausescu parinti grijulii care au vegheat la capataiul tau si te-au facut perla coroanei comuniste, principalul mijloc propagandistic al sistemului comunist prin sport.

Cand, la un moment dat, sub presiunea UEFA si a unor transformari in societatea romaneasca, s-a schimbat statutul capetelor hidrei comuniste din sport, Steaua si Dinamo, Steaua a devenit cea mai capitalista echipa din Romania sub conducerea celui mai de succes patron din istoria fotbalului romanesc, Gigi Becali.

Dar, ca de atatea ori in istorie, asistam la o “restauratie”, precum cea din Franta de dupa Revolutia din 1789. La Revolutia romaneasca din 1989, cand revolutionari furiosi au cerut si desfiintarea Stelei sau a lui Dinamo, simbolurile dictaturii comuniste in sport, un personaj precum Talpan ar fi stat ascuns dupa perdea, in casa. Acum, in vremuri de restauratie, vedem talpanistii iesiti in forta de dupa perdele, promovand asiduu revenirea acelui 7 iunie 1947 in fotbalul romanesc cand o echipa a armatei a fost impusa cu forta in prima liga. Suntem singurul colt de Europa care incearca sa retraiasca stalinismul in fotbal in secolul 21.

Talpanistii nu au reusit insa decat sa recreeze o copie palida, o clona jalnica. In ‘47, comunistii si-au facut o jucarie care nu a retrogradat niciodata din prima liga. Talpanistii sunt doar niste bieti epigoni cu echipa lor infiintata in Liga 4, blocata in acel subsol si de Carmen, superba revansa istorica dupa ce in ‘47 Carmen era rasa de pe fata pamantului pentru a i se face loc Stelei.

Echipa care avea sa devina cea mai populara printre romani pentru ca romanii nu iubesc principiile, ci puterea. La multi ani, Steaua, oricum te-ai chema.

