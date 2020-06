FCSB, o tragedie optimista! Mihai Mironica, despre infrangerea ros-albastrilor in fata lui CFR Cluj 

Povestea meciului care a scos-o pe FCSB din lupta pentru titlu a fost scrisa de doi jucatori, Ovidiu Popescu si Giedrius Arlauskis.

Popescu a parut Frank Lampa arsa in faza autogolului care a facut diferenta. Iar Arlauskis, cu unul dintre marile meciuri pe care le-am vazut la un portar in acest sezon, a pastrat aceasta diferenta.

Felul in care s-a sinucis FCSB cu acel corner mi-a adus aminte de cum a rapus-o Liverpool pe Barcelona cu acea lovitura de colt antologica a lui Alexander-Arnold. FCSB a fost si ea complet dezorganizata, precum Barca in acel moment, si a avut si nesansa unui moment de intuneric al lui Popescu.

Capitanul oaspetilor, Tanase, pune infrangerea pe seama ghinionului, dar greseala lui Popescu, paradele lui Arlauskis, apararea solida si neputinta vedetelor vorbite de Becali pe la tv inseamna joc, inseamna fotbal si nu “ghinion”. “Ghinionul” e doar un etern alibi in fotbalul nostru. In plus, vine Vintila si spune ca doar golul i-a lipsit echipei sale. Pai golul este esentialul, este singurul care conteaza ca doar nu e patinaj artistic aici. Golul e si cel mai greu lucru de realizat in fotbal. Iar meritul CFR-ului e si ca n-a avut un Ovidiu Popescu in echipa.

As remarca o crestere in jocul lui Olaru. Planic a aratat ca ramane liderul defensivei de la FCSB. Jucatorii de atac ai oaspetilor s-au miscat interesant, dar daca nu dai un gol cu Burca, Bordeianu si Vinicius arati ca esti doar supralicitat de Becali prin emisiuni si nu reprezinti cu adevarat o mare miza pe piata transferurilor. In plus, cu Adrian Petre, Becali arata din nou ca n-a fost prea inspirat in ultima vreme cu achizitiile. Dar chiar si asa nu cred ca Gnohere este de regretat, a fost un succes pentru club ca a scapat de el si de salariul lui foarte mare.

E frustrant pentru FCSB sa se vada invinsa astfel intr-o partida in care a tras mai toate suturile, o multime ale sale si pe cel al adversarei pentru gol. Cred ca, daca Becali ar pastra acest nucleu inca un an, s-ar petrece ce s-a intamplat in ‘90 cand, dupa o hegemonie a Stelei, tanara echipa a lui Dinamo a crescut si a luat titlul. Cred ca FCSB ar putea fi campioana stagiunea viitoare cu acest grup si cu cateva achizitii atente pentru axul fundas central - mijlocas central - varf. Dar poate rezista Becali tentatiei de a incasa ceva pe jucatorii sai vandabili? Poate ca ar rezista daca ar obtine o calificare in grupele Europa League.

Marele derby al acestor vremuri a fost o poveste cu final asteptat, dar cu desfasurare neasteptata. Sunt 6 ani de neputinta pentru FCSB la Cluj. Cred ca aceasta partida ar trebui sa aduca pentru FCSB, pentru patron, jucatori si fani depresia pe termen scurt, dar si speranta pe un termen mai lung.