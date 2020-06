Mihai Mironica si TIPATUL de furie de la meciul lui Dinamo: "Faza mi s-a parut socanta!" Secunda-BLESTEM a 'cainilor' in Europa

Dupa amintiri de la meciuri cu Steaua si Rapid, a venit momentul pentru o patanie memorabila de la un meci cu Dinamo.

S-a intamplat acum 15 ani. Dinamo a jucat la Marsilia in grupa de Cupa UEFA cu calificarea in primavara europeana pe masa. Marseille era si atunci un adversar redutabil. Cu un an inainte, cea mai titrata echipa franceza in cupele europene jucase chiar in finala acestei competitii, Cupa UEFA.

La antrenamentul oficial al lui Dinamo, jurnalistii romani erau grupati in inaltul tribunei. Dintre ei, a inceput sa se auda vocea puternica, inconfundabila a lui Radu Banciu. Firesc, eram la Marsilia. Desi nu se adresa nimanui exact, Banciu vorbea tare despre Marseille, despre el si Franta, despre studiile sale facute acolo, despre cum putea sa ia oricand locul unei “grase care sta la birou si castiga 5.000 de euro pe luna”. Grupul de jurnalisti a inceput sa se indeparteze incet de el. N-am putut sa fac si eu asta, era genul acela de moment cand “ti-e rusine de rusinea cuiva”, am ramas langa el. Nu stiam atunci, dar 5 ani mai tarziu aveam sa fim coechipieri in “bomba lu’ Dodel”, in seria de emisiuni “Pe Bune”. A fost un an 2010 de neuitat petrecut in echipa cu el...

In ziua meciului, la o plimbare prin oras impreuna cu colegul Felix Draghici, am dat nas in nas cu Cristi Borcea. Am fi vrut sa ne facem ca nu-l vedem pentru ca era in compania urmatoarei sotii, nu a celei din epoca respectiva. Nu am avut insa cum sa ne eschivam, intalnirea si conversatia s-au petrecut pe o alee ingusta unde eram doar noi si ei. N-ai fi zis ca Marsilia asta e asa mica, e totusi al doilea oras al Frantei.

Mica nu era nici Marseille pe teren. Nume uriase stateau in fata lui Dinamo, Barthez, Ribery, Nasri, Lamouchi... Lunetistul Claudiu Niculescu a mai facut o victima faimoasa atunci cu un sut fenomenal de la distanta, pe campionul mondial Fabien Barthez, asa cum izbutea in epoca si cu Iker Casillas.

Marseille conducea cu 2-1 spre final, Dinamo s-ar fi calificat in primavara europeana cu un egal. In minutul 83, Chihaia este introdus in locul lui Bratu. Si tocmai Chihaia avea sa fie protagonistul unui moment socant in finalul partidei.

Varful lui Dinamo a trimis un lob peste Barthez, mingea s-a dus in plasa portii lui Marseille, dar arbitrul a fluierat finalul meciului cand mingea plutea spre poarta. O asemenea reusita nu se anuleaza nici in baschet sau handbal unde suntem contracronometru. Colegul meu, Felix, comenta in acele momente si a relatat sec ca s-a incheiat partida. Insa atunci am intervenit pentru ca faza mi s-a parut socanta. Si am inceput, si am tot acuzat indelung, pe cel mai inalt ton, nedreptatea uriasa care i s-a facut lui Dinamo. Cu acel gol superb, marcat corect, Dinamo ar fi fost in primavara europeana. Acolo unde s-au calificat Steaua si Rapid, care in acea editie au jucat sfertul UEFAntastic, expresie pe care am lansat-o inaintea acelei duble romanesti si care a ramas in istoria fotbalului nostru.

In intreaga noastra istorie in cupele europene, o singura data am avut 3 echipe in primavara europeana, in 1989, cu Steaua, Dinamo si Victoria. Am fi egalat atunci acea performanta. Nu am mai trait niciodata la microfon un final atat de socant si de nedrept, cu un gol decisiv anulat pentru ca arbitrul a fluierat finalul in timp ce mingea plutea spre poarta...