Cum ar arata primul "11" lui Dinamo, fara cei trei jucatori scosi la vanzare

Dinamo vinde jucatori pentru a strange banii necesari primirii licentei pentru Liga 1.

In aceasta iarna, Dinamo s-a despartit deja de Dan Nistor, vandut la CS „U” Craiova pentru 275.000 de euro, si se pregateste sa se mai desparta de Denis Ciobotariu (21 ani), Deian Sorescu (22 ani) si Ricardo Grigore (20 ani). Primul este foarte aproape sa semneze cu CFR Cluj, fiind dorit insistent de Dan Petrescu in Gruia datorita eligibilitatii pentru regula U21, iar clujenii par dispusi sa plateasca cei 300.000 de euro ceruti de „caini” in schimbul sau si sa il mai ofere pe Mihai Butean. El este component al nationalei U21 a Romaniei, a jucat in acest sezon 20 de meciuri si a reusit 2 goluri.

Sorescu, care este unul dintre cei mai in forma jucatori ai lui Dinamo, a bifat 22 de prezente si a marcat 5 goluri si a fost propus mai multor echipe prin intermediul impresarului sau, iar suma ceruta in schimbul sau ar fi de 350.000 de euro, desi este cotat la 700.000 de euro, conform transfermarkt.com. Un alt jucator care a primit unda verde pentru un eventual transfer, daca suma oferita este decenta, este Ricardo Grigore. Ca si Ciobotariu, si el este component al reprezentativei de tineret, iar in acest sezon a jucat in 9 meciuri si a reusit 2 goluri. De el s-ar fi interesa echipe din Rusia si Ucraina.

Primul „11” al lui Dinamo, fara Ciobotariu, Sorescu si Grigore: Riccardo Piscitelli - Gabriel Moura (Mihai Butean), Mihai Popescu, Ante Puljici, Lukas Skovajsa - Filip Mrzljak, Ioan Filip - Andreas Mihaiu (U21), Diego Fabbrini, Robert Moldoveanu (U21 / Mihai Neicutescu U21) - Slavko Perovici (Mattia Montini)