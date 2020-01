Dinamovistii fac haz de necaz: "Ne-am obisnuit cu play-out-ul!" :) Ce spune un fost jucator al "cainilor" despre vanzarea clubului la arabi

Dinamo poate fi cumparata de un grup din Arabia.

Ionut Negoita a primit o scrisoare oficiala din partea grupului Abu Dhabi Business, prin care acestia isi anunta intentia de a cumpara clubul din Stefan cel Mare.

Conditia ca tranzactia sa se finalizeze este ca Dinamo sa isi obtina licenta de Liga 1 si implicit sa nu retrogradeze.

Fostul jucator al cainilor, Claudiu Vaiscovic, a facut haz de necaz pe seama ofertei primite de la arabi si spune ca el nu crede ca cineva mai poate cumpara clubul Dinamo:

"Au mai fost niste indieni acum nu stiu cat timp si un grec, dar domnul Negoita stiti ca spunea acum vreo doi ani ca vinde Dinamo in anumite conditii. Vinde cuiva care sa nu isi bata joc de echipa, cum isi bate el.

E greu sa mai cred ca vine cineva, dar asta e.

Ne-am obisnuit cu play-out-ul! El al treilea an, nu e problema. Cu retrogradarea cred eu ca doar daca nu indeplinim conditiile si nu primim licenta. Doar asa sa retrogradam, ca in rest sunt altele care nu ne lasa si ma uit la Voluntari, la Clinceni, Targoviste.

Mai avem sanse sa prindem un loc de baraj, sa nu retrogradam direct, dar de play-off niciodata.

Sunt echipe bune peste noi si la ceea ce jucam si la ce atmosfera e la echipa e normal sa nu ai rezultate. Bine ca in ultimul an si jumatate nu mai aud expresia <New Dinamo> ca a fost de vreo 5 ori. Si acum, de 1 an jumate nu mai spune nimeni expresia asta", a spus Claudiu Vaiscovic la PRO X.