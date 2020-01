Miriuta nu le da NICIO SANSA dinamovistilor: "100% se bat cu noi la retrogradare"

Vasile Miriuta a vorbit despre ce se va intampla in play-out.

Fostul antrenor al lui Dinamo, actual tehnician la Hermannstadt, e de parere ca Dinamo nu are nicio sansa la play-off si e sigur ca va duce o lupta directa cu dinamovistii in lupta pentru evitarea retrogradarii.

"De la locul 7 in jos, toti intra in hora. 100% si Dinamo va fi in lupta pentru evitarea retrogradarii. Nu e o surpriza ca acolo se merge din rau in mai rau! Nu ma mai mira, sincer. Nu ma asteptam sa se schimbe ceva în bine, totul e asa cum anticipam.

N-am niciun print sau seic, investitor maghiar sau german sa-l aduc la Dinamo. Mai bine tac. Eu sper sa vina cineva salvator sa preia Dinamo. Doar asa poate sa-si revina. Dinamo e superbrand, pacat ca se duce la vale", a spus Miriuta pentru gsp.ro.

Hermannstadt se afla locul 10 in Liga 1, cu 23 de puncte in 22 de meciuri.