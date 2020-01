Dinamo are mare nevoie de bani! Dupa Nistor si Ciobotariu, "cainii" mai vand un jucator ca sa iasa din impasul financiar EXCLUSIV

Negoita cauta solutii pentru a rezolva problemele financiare.

Dinamo e in criza, iar vanzarea jucatorilor valorosi din lot pare a fi singura varianta pentru a depasi situatia dificila. Nistor a plecat la Craiova, Ciobotariu la CFR Cluj, suma transferurilor celor doi ajungand la 400.000 de euro.

Din informatiile www.sport.ro, Dinamo mai are nevoie sa stranga inca 250.000 de euro in aceasta luna pentru a rezolva problemele, iar Deian Sorescu este primul pe lista jucatorilor de vanzare.

Dinamovistul este in discutii cu mai multe echipe, iar un anunt oficial ar urma sa fie facut in urmatoarele zile. In varsta de 22 de ani, Deian Sorescu este cotat la 700.000 de euro, conform transfermarkt.com.