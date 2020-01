Oferta arabilor pentru Dinamo anunta alte investitii importante ale acestora. Ce vor, de fapt, sa cumpere in tara noastra 

Grupuri financiare din EAU vor sa investeasca masiv in Romania pentru a avea o intrare facila in zona economica a UE.

De curand, a aparut stirea ca fondul de investitii Abu Dhabi Business Development (ADBD) ar fi facut o oferta pentru a cumpara pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo (92.3%) de la Ionut Negoita. Grupul este detinut de seicul Saeed Bin Tahnoun Bin Mohammed Al Nahyan, care este reprezentantul regelui in Regiunea Al Ain, una dintre cele trei zone municipale ale Emiratului Abu Dhabi, si care face parte dintr-una dintre cele sase familii domnitoare in Emiratele Arabe Unite, cu o avere estimata la 15 miliarde de dolari. Grupul sau a cumparat-o recent, prin East Street Investments, pe Charlton Athletic, echipa din Championship, liga secunda din Anglia, la pachet cu investitii financiare importante in Marea Britanie. Tranzactia se afla inca in cercetarea English Football League, pentru ca nu se stie foarte clar ce legaturi financiare exista intre noul proprietar si seicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, cel care detine clubul Manchester City.

Fondul de investitii este condus de Tahnoon Nimer (presedintele) si britanicul Jonathan Heller (CEO), avand numerosi specialisti occidentali in pozitii de conducere sau in functii de consilieri, iar printre clienti si parteneri se numara autoritati de stat din Emiratele Arabe Unite (Abu Dhabi Tourism Authority, Government of Abu Dhabi), unele dintre cele mai importante companii din aceasta tara (Emaar Properties, Al Futtaim, National Bank of Abu Dhabi, First Golf Bank, Khansaheb) sau puternice companii internationale (Rosneft, IBM, Lloyd’s, Shell, HP, Maersk Oil, WSP Global, Interserve, Coutts & Company, Kumho Tyre, Doha Golf Club).

EAU are a doua cea mai dezvoltata economie din zona Golfului, iar oamenii cu bani din aceasta tara incearca sa isi diversifice investitiile, interne si externe, pentru a nu ramane prizioneri ai pretului petrolului. Cel mai probabil, interesul arabilor pentru Dinamo vine in avangarda unei prospectari a economiei romanesti in vederea unor investitii masive. Conform specialistilor, miliardarii arabi ar fi interesati sa investeasca in Romania in hoteluri, proprietati imobiliare, terenuri agricole si ferme zootehnice, parcuri producatoare de energie eoliana si solara, aeroporturi, infrastructuri portuare, start-up-uri din IT si tehnologie, fabrici alimentare, retele de clinici medicale sau fabrici de tehnica medicala.

Odata cu investitiile in economie, acestia ar putea sa finanteze si alte echipe de fotbal, handbal, baschet sau alte sporturi, pentru a castiga prestigiu la nivel zonal sau national, asa cum a procedat compania Al Dahra Holding, detinuta de seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite, ruda ce cel care se intereseaza acum de Dinamo. Aceasta a decis sa sponsorizeze echipa de handbal feminin din Braila (locul 7 in Liga Nationala), dupa ce i s-a permis cumpararea pachetului majoritar de actiuni al companiei Agricost, care are in arenda si administreaza Insula Mare a Brailei pana in 2032. Ferma este considerata cea mai mare si mai fertila din Romania si are o suprafata de 57.000 de hectare, pretul tranzactiei fiind cuprins intre 200 si 250 de milioane de euro. Insula Mare a Brailei este acum cea mai mare ferma de lucerna din lume, aici cultivandu-se nutret pentru camilele din EAU.