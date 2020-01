A refuzat FCSB, acum CFR il trimite la SCHIMB pentru jucatorul de la Dinamo! BREAKING NEWS: Transferul momentului in Liga 1!

CFR Cluj si Dinamo pregatesc un schimb important.

Mihai Butean (23 ani) pleaca de la CFR Cluj la jumatate de an dupa ce a semnat cu campioana Romaniei. Mijlocasul a jucat doar 4 meciuri in tricoul echipei lui Dan Petrescu, in acest sezon, desi a fost adus la Cluj ca o mare speranta pentru echipa.

Inainte de a semna cu CFR Cluj, Butean a fost curtat insistent de Becali pentru un transfer la FCSB, insa a refuzat. Acum, mijlocasul a ajuns doar o moneda de schimb pentru transferul lui Denis Ciobotariu, de la Dinamo.

"Cainii" mai primesc o lovitura dupa plecarea capitanului, Dan Nistor, in Banie. Denis Ciobotariu era tanarul cu cea mai buna cota din lotul actual, 650 000 de euro.

Aflat in Spania pentru a urmari jucatorii pe care i-ar putea convoca la lot, Radoi a comentat stirea momentului.

"E un transfer foarte bun", a spus Radoi dupa ce a aflat a Ciobotariu va ajunge in lotul campioanei.

Radoi este cel care l-a sfatuit si pe un alt fost elev de-al sau de la U21 sa aleaga CFR Cluj. Pascanu a refuzat-o pe FCSB si a mers la Cluj, unde nu s-a impus, insa, pana acum.