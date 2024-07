"Nu pot să-mi explic!" Reacția covăsnenilor după ce le-a trecut glonțul pe la ureche. Marea problemă semnalată

Covăsnenii au fost însă la un pas să piardă două puncte prețioase în minutele de prelungire, când Ricardo Matos a marcat după o lovitură de la colț. Reușita a fost însă anulată după interevenția VAR pentru poziție afară din joc la Benzar.

La finalul meciului, Denis Ciobotariu a analizat jocul echipei sale, însă nu a reușit să găsească o explicație logică pentru căderea pe care Sepsi OSK a avut-o în repriza secundă a meciului.

"Am înțeles că a fost ofsaid, deci totul a fost corect și bineînțeles că bucuria este și mai mare.

Am suferit (în partea secundă, n.r.). Au fost două reprize diferite. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii foarte multe, am marcat de două ori. În a doua repriză nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Cred că până la primul lor gol am fost în joc, însă după aceea au venit și schimbările... nu știu ce să zic. Au jucat bine și cei care au intrat, cred că ne-a fost puțin teamă după ce am luat primul gol.

Lăsăm înjurăturile, problema a fost că nu sărea mingea în careu. Suntem obișnuiți pe terenul nostru impecabil și ne-a fost destul de greu, mai ales că noi ne-am creat o identitate... echipa pasează, echipa construiește", a spus Denis Ciobotariu la finalul meciului.

Gloria Buzău - Sepsi OSK 1-2

Gloria Buzău: Greab – Scheda, Dandea (Traore -46), Dobrosavlevici, Turda, Sălceanu – Prejmereanu (Canadija - 73), Călin (Tescan - 56), Dumitru (Akhamatov - 46) – Budescu (Budescu - 73), Matos; Antrenor: Andrei Prepeliţă

Sepsi: Niczuly – Oteliţă, D. Ciobotariu, Ninaj, Ştefan – Varga (Bardea - 66), Alimi, Mino, Kallaku (Hajdin - 87) – Matei (Neskovic - 66), Coman (Siger - 87); Antrenor: Bernd Storck.

Meciul a fost condus de la centru de arbitrul Iulian Călin, care a fost ajutat la cele două tușe de Stelian Slabu, Nicuşor Marin. Rezervă a fost Robert Avram. În camera VAR s-au aflat Cătălin Popa și Andrei Moroiţă.