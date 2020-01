Negoita s-a vazut cu ultrasii lui Dinamo si a luat o decizie de ultima ora! I se cauta bilet lui Danciulescu! Anuntul momentului

'Cainii' spera sa aiba noroc si sa nu se fi dat toate biletele in avionul care ii duce maine in Spania!

In urma unei intalniri de ultima ora dintre suporteri si Ionut Negoita, patronul clubului a luat decizia ca Ionel Danciulescu sa plece pana la urma cu echipa in cantonament. Problema e acum legata de disponibilitatea biletelor la cursa care ar trebui sa-i duca pe alb-rosii la Marbella. In cazul in care nu va gasi o varianta last minute, Danciulescu va merge in Spania cu un alt avion fata de restul grupului.

Apele s-au mai linistit in Stefan cel Mare dupa o saptamana nebuna! In urma conflictului deschis dintre presedintele Balanescu si managerul general Prunea, ultimul ar fi urmat sa nu fie luat in cantonamentul de iarna. Danciulescu era si el in aceeasi situatie.