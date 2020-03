Anunt de ULTIMA ORA! Balgradean merge sa il inlocuiasca pe Arlauskis! EROUL LUI CFR si-a gasit deja echipa! Unde va ajunge lituanianul

Cristi Balgradean a semnat cu CFR Cluj, unde va evolua din vara.

Balgradean a fost adus la CFR Cluj pentru a-l inlocui pe unul dintre cei mai buni oameni ai ardelenilor din acest sezon, Giedrius Arlauskis. Lituanianul va pleca din vara de la CFR Cluj si a primit deja o oferta din Arabia Saudita, dupa cum a scris jurnalistul Digi Sport, Vali Moraru pe pagina de Facebook.

"Balgradean e semnat de CFR pentru ca la vara va pleca Arlauskis. Chiar daca mai avea un an de contract CFR i-a promis lui Arlauskis ca va putea pleca in vara daca ca avea o oferta. Din informatiile mele, Arlauskis va pleca in Arabia Saudita si va avea un salariu anual de 1 milion. Probabil dolari, dar mai conteaza? ???? Inca nu a semnat, pare-se ca o va face la sfarsitul lunii, cand e intreruperea pentru barajul echipei nationale", a scris Vali Moraru pe Facebook.





