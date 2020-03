LOVITURA URIASA pentru Becali! Cristi Balgradean a semnat cu CFR Cluj! Tradare de ULTIMA ORA in tabara FCSB-ului

Portarul Cristi Balgradean a ajuns la un acord cu CFR Cluj.

Portarul titular al FCSB-ului a ajuns la un acord cu CFR si din vara va merge la echipa din Cluj. Potrivit Prosport, Balgradean va merge la echipa din Gruia pentru a acoperi postul care va fi lasat liber de Giedrius Arlauskis (32 de ani).

Conform sursei citate, portarul lituanian si-a exprimat dorinta de a o parasi pe CFR in vara.

Balgradean a ajuns la FCSB in februarie 2018 si mai avea contract cu echipa ros-albastra pana in vara acestui an.

