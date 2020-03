COLOSAL! Salariul URIAS pe care il va avea Balgradean la CFR Cluj! Cat a primit portarul la semnatura

Cristian Balgradean este noul jucator al lui CFR Cluj.

Portarul ros-albastrilor a semnat un contract cu CFR Cluj, valabil incepand din luna iunie, cand ii expira contractul cu FCSB. Conform ProSport, portarul a primit 100.000 de euro la semnatura si va incasa un salariu lunar de 25.000 de euro, cu 10.000 de euro mai mult decat cel pe care il are la FCSB.



Balgradean a avut oferta in iarna sa plece la Omonia Nicosia, in schimbul sumei de 100.000 de euro, insa Gigi Becali a refuzat deoarece voia sa primeasca 500.000 de euro pentru jucator.





